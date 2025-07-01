Πέθανε η 18χρονη που είχε καταρρεύσει σε γυμναστήριο

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου της 18χρονης που την περασμένη Πέμπτη είχε καταρρεύσει σε γυμναστήριο, στη Γιάννουλη Λάρισας, ύστερα από ανακοπές καρδιάς.

Η 18χρονη νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Είχε χειρουργηθεί στο κεφάλι, καθώς υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα, όμως έχοντας εγκεφαλική αιμορραγία, δεν τα κατάφερε και δυστυχώς σήμερα το πρωί της Τρίτης, έφυγε από τη ζωή, όπως μεταδίδει το onlarissa.gr.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η κοπέλα έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της και υπέστη δύο ανακοπές καρδιάς. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο της έκαναν ΚΑΡΠΑ και μεταφέρθηκε άμεσα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Από το ΓΝΛ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου η 18χρονη, σύμφωνα με την κρίση των γιατρών έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, όπως και έγινε.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025 και ώρα 10 π.μ. στη Γιάννουλη, Λάρισας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

