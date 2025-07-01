Απιστία υπουργών αλλά και εγκληματική οργάνωση βλέπει το ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει αίτημα συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής της Βουλής η οποία θα κληθεί να διερευνήσει ενδεχόμενες κακουργηματικές ευθύνες (απιστία) των πρώην υπουργών της ΝΔ, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η Χαριλάου Τρικούπη εξετάζει εάν θα κατευθυνθεί η έρευνα και στη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης.

«Με μεγάλη ευθύνη θα αξιολογηθούν τα πραγματικά στοιχεία και το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται» τόνισε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο κ. Ανδρουλάκης. «Όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα ανακοινώσουμε με σαφήνεια ακριβώς τις πρωτοβουλίες μας» ανακοίνωσε επίσης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πάντως, πληροφορίες του CNN Greece αναφέρουν ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κατατεθεί η πρόταση την ερχόμενη εβδομάδα, παρά τη δυσκολία που προκαλεί ο τεράστιος όγκος του υλικού το οποίο δεν επιτρέπεται να πάρουν στα χέρια τους οι βουλευτές.

«Σκιαγραφείται εγκληματική οργάνωση» εκτιμούν στο ΠΑΣΟΚ

Όπως όλα δείχνουν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ θα στρέφεται κατά του κ. Βορίδη και κατά του κ. Αυγενάκη για το φερόμενο κακούργημα της συνέργειας σε απιστία βάσει των συμπερασμάτων των ευρωπαίων εισαγγελέων. «Αρχικώς πάμε με το πνεύμα της δικογραφίας» ανέφερε χαρακτηριστικά χθες στο CNN Greece υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη. Ταυτόχρονα, όμως, όσο πληθαίνουν τα στοιχεία περί δομημένης και διαρκούς δράσης σειράς προσώπων που είχαν ως στόχο τους τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων το ΠΑΣΟΚ φέρεται να εξετάζει και το ενδεχόμενο να υπήρξε δράση «εγκληματικής οργάνωσης». «Σκιαγραφείται εγκληματική οργάνωση» σχολιάζουν εν προκειμένω στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Αποδόμηση του πρωθυπουργικού ισχυρισμού περί διαχρονικών ευθυνών

Πέραν του ποινικού σκέλους το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης δίνουν έμφαση στην αποδομήση τον πρωθυπουργικού ισχυρισμύ ότι σκάνδαλο δεν είναι «γαλάζιο» αλλά διαχρονικό. «Η δικογραφία που έχει έρθει, δεν μιλάει για δεκαετίες πριν. Μιλάει για τη δική του κυβέρνηση, για συγκεκριμένα πρόσωπα με ένα κύκλωμα με τη σφραγίδα του Μαξίμου και της Νέας Δημοκρατίας. Το κύκλωμα αυτό δεν στήθηκε μόνο του. Είχε πολιτική κάλυψη και κεντρική καθοδήγηση. Δεν μπορεί να ξέρει κάποιος ποια αγροτεμάχια ή βοσκοτόπια είναι κενά για να τα δηλώσει, αν μέσα από το σύστημα δεν του το υποδείξει» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης σχολιάζοντας το επιχείρημα του κ. Μητσοτάκη ότι το ζήτημα είναι «διαχρονικό και όχι συγκυριακό των τελευταίων χρόνων».

Η ομάδα του ΠΑΣΟΚ στην προανακριτική

Στο μεταξύ έχει συγκροτηθεί ήδη η ομάδα του ΠΑΣΟΚ που προετοιμάζει το αίτημα για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Επικεφαλής έχει τεθεί ο νομικός, Χρήστος Κακλαμάνης -γιος του παλαιού προέδρου της Βουλής Απόστολου Κακλαμάνη- ο οποίος είχε εμπλακεί ενεργά και στο αίτημα συγκρότησης πρανακριτικής κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή για τα Τέμπη, που σχολιάστηκε θετικά από νομικούς κύκλους, πέραν του ΠΑΣΟΚ. Στην ομάδα λαμβάνουν μέρος, μεταξύ άλλων, και δύο ακόμη νομικοί της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χρηστίδης, καθώς και ο βουλευτής Κέρκυρας, Δημήτρης Μπιάγκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

