Μαρινάκης: Δεν θα έχουμε άλλες παραιτήσεις υπουργών

Ξεκάθαρος ότι δεν θα έχουμε άλλες παραιτήσεις υπουργών ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στον real FM ο κ. Μαρινάκης όσον αφορά στις παραιτήσεις που υποβλήθηκαν είπε: «Αυτό, δεν δείχνει ποινικές ευθύνες, ούτε σημαίνει ότι οι βουλευτές αυτοί, οι οποίοι παραιτήθηκαν από υπουργοί, πρέπει να πεταχτούν στην πυρά».

Για την φημολογία ότι θα έρθουν και άλλες παραιτήσεις τόνισε: «Δεν θα έχουμε άλλες παραιτήσεις , γιατί διαβάζουμε διάφορα τις τελευταίες ημέρες από διάφορα μέσα και διακινούνται και από την αντιπολίτευση. Δεν θα έχουμε άλλες παραιτήσεις. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δείχνει ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Γιατί, για παράδειγμα, πες μου έχω ακούσει κάτι από προέδρους άλλων κομμάτων, ή αντίστοιχες περιπτώσεις βουλευτών, έστω μια ανακοίνωση, μια ας πούμε, απόσταση».

