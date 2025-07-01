Χίος: «Στάχτη» πάνω από 50.000 μαστιχόδεντρα από τη φωτιά

Τις «πληγές» τους από τη σαρωτική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 41.000 στρέμματα γης στη Χίο μετρούν οι κάτοικοι του νησιού, με τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργο Τούμπο να αποκαλύπτει στο CNN Greece ότι έγιναν στάχτη περίπου 722 στρέμματα καλλιεργειών του λευκού «θησαυρού» της περιοχής, της μαστίχας.

Πρόκειται για περίπου 50.270 μαστιχόδεντρα, εκ των οποίων υπολογίζεται πως το 24%, περίπου 12.000 δέντρα, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και το 16% μερικώς, όπως σημειώνει ο κ. Τούμπος, συμπληρώνοντας πως οι υπόλοιπες ρίζες θεωρούνται πως δεν έχει υποστεί καταστροφή.

«Οι καλλιέργειες που έχουν υποστεί μερική καταστραφεί χρειάζονται από ένα έως τρία χρόνια για να ανακάμψουν» όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, ενώ αναφερόμενος για τα δένδρα εκείνα που δεν έχουν περιθώριο ανάκαμψης περιγράφει πως υπάρχουν δύο επιλογές: της εκρίζωσης και η κοπή του κορμού «και η γέννηση ενός καινούργιου κορμού έτσι ώστε σιγά σιγά να αποκατασταθεί.

Ένα δένδρο που θα καεί ολοσχερώς και να φυτευτεί ένα νέο στη θέση του θέλει περίπου πέντε με έξι χρόνια για να αρχίσει να παράγει μία πρώτη ποσότητα μαστίχας, έως ότου στα 10 χρόνια ζωής του να είναι πλέον παραγωγικό.

Image

Οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι τα βορειοδυτικά μαστιχοχώρια του Αγίου Γεωργίου, του Βερβεράτου, του Ζυφιά και του Χαλκειού.

Τα χωριά αυτά παρήγαγαν περίπου έξι τόνους μαστίχα ετησίως και εκτιμάται πως μετά τις φωτιές, εκτιμάται πως η μείωση παραγωγής θα ξεπεράσει το 25%, δηλαδή τους δύο τόνους της παραγωγής.

«Πληγή» οι παλαιότερες πυρκαγιές

Η περιοχή που κάηκε φέτος, όμως, αποτελεί έναν τόπο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες και άλλες φορές στο παρελθόν, με τους παραγωγούς και τους κατοίκους να αναγκάζονται να ξεκινήσουν ξανά από το μηδέν, προσπαθώντας να σώσουν τις καλλιέργειές τους, και εν τέλει το οικογενειακό τους εισόδημα.

Όπως υπενθυμίζεται ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου «το 2012 είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά, η οποία ξεκίνησε από το ίδιο σημείο που ξεκίνησε και η φετινή. Τότε κάηκαν περίπου 240.000 δέντρα». Λίγα χρόνια αργότερα, ακολούθησε η φωτιά του 2016, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή του Λιθίου, με αποτέλεσμα να χαθούν περίπου 55.000 δέντρα».

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια Χίο στην περιοχή Βέσσα το 2016

Τι μέλλει γενέσθαι για το ούζο;

Απαντώντας στο ερώτημα, αν οι απώλειες αναμένεται να δημιουργήσουν πλήγμα στα προϊόντα που διαθέτουν ως χαρακτηριστικό συστατικό τη μαστίχα, όπως το ούζο, ο κ. Τούμπος εκτιμά πως «με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος».

Αγωνία υπάρχει μόνο για τους ανθρώπους που δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν τα δέντρα τους λόγω της ζημιάς που υπέστησαν, όπως τονίζει.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο ίδιος, οι φωτιές του παρελθόντος δεν έγιναν μάθημα, σύμφωνα με τον ίδιο. «Αυτά που είχαν προταθεί το 2012 και το 2016, με σκοπό την αντιπυρική θωράκιση του νησιού, δεν έχουν εφαρμοστεί. Κάθε φορά που ξεσπά μία φωτιά στο νησί, τίθεται η πρόληψη προς εξέταση και ψάχνουμε τι φταίει, ενώ θα έπρεπε να έχουν γίνει οι κατάλληλες υποδομές πυρασφάλειας που ήδη έχουν οριστεί» αναφέρει ο κ. Τούμπος.

«Εδώ η φωτιά ξεκίνησε σε μία ημιαστική, περιοχή στο Βροντάδο. Εκεί υπήρχε ένα περιαστικό δάσος το οποίο γειτνίαζε με ακαθάριστα οικόπεδα» σημειώνει χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει πως «αν κάποια οικόπεδα ήταν καθαρισμένα, η φωτιά θα σταματούσε ή τουλάχιστον θα καθυστερούσε να εξαπλωθεί, δίνοντας το χρόνο στις πυροσβεστικές δυνάμεις να παρέμβουν πιο αποτελεσματικά».

Image

«Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι βλέποντας τις καμένες εκτάσεις τώρα, όποια αγροτεμάχια ήταν καθαρισμένα ή φροντισμένα, η φωτιά τα παρέκαμψε» τονίζει χαρακτηριστικά.

Η επόμενη ημέρα για τις καλλιέργειες που έχουν χαθεί

Μετά το πλήγμα που υπέστησαν οι παραγωγοί, ήρθαν σε επικοινωνία με τον αρμόδιο υφυπουργό για το ζήτημα των αποζημιώσεων, την ώρα που εξετάζουν το μέλλον των καλλιεργειών τους.

«Οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιά έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ αξιοποιώντας δορυφορικές λήψεις και επιτόπιους ελέγχους θα διαπιστωθεί το μέγεθος της καταστροφής» ενημερώνει το CNN Greece ο πρόεδρος της Ένωσης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει «η πορεία της προκαταβολής των αποζημιώσεων είναι πολύ αργή στην Ελλάδα, και μπορεί να διαρκέσει έως και έξι με επτά μήνες. Οι άνθρωποι που επρόκειτο να ξεκινήσουν τη συγκομιδή, δεν θα έχουν πλέον αυτή τη δυνατότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό και την επιβίωσή τους».

«Ορισμένοι έχουν σκεφτεί να τα παρατήσουν»

Με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις καταστροφές που επέρχονται στις καλλιέργειες, η απογοήτευση στους παραγωγούς, σύμφωνα με τον κ. Τούμπο, είναι εμφανής.

«Το Σεπτέμβριο του 2024 μία πολύ δυνατή βροχή, που έφτασε στους 12-13 πόντους, ενώ το προϊόν ακόμη το μαστίχι δεν είχε μαζευτεί. Η βροχή αυτή προκάλεσε απώλειες 55 τόνων μαστίχας. Ορισμένοι καλλιεργητές σκέφτηκαν να τα παρατήσουν» θυμάται ο πρόεδρος της ένωσης.

πηγή: cnn.gr

