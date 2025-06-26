Χίος: Στα 47.765 στρέμματα η καμμένη έκταση από την πυρκαγιά

Στα 47.765 στρέμματα υπολογίζεται η συνολική έκταση που επλήγη από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Χίο, σύμφωνα με τα δεδομένα και τους χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping, κατόπιν σημερινής λήψης από τον δορυφόρο Spot 6 στις 11.39.

Από αυτές τις εκτάσεις σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση, περίπου τα 38.500 στρέμματα είναι δασικές εκτάσεις και 9.276 στρέμματα αποτελούν αγροτικές και λοιπές εκτάσεις.

Οι παραπάνω αριθμοί, εκτιμάται ότι αποτελούν την τελική πληγείσα έκταση καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στην περιοχή.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη διάθεση των βουλευτών η δικογραφία των 3.000 σελίδων

ΝΑΤΟ: Καταληκτική συμφωνία στην ιστορική Σύνοδο για την αύξηση της αμυντικής δαπάνης στο 5%

Μεταναστευτικό: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν στη Λιβύη ...το σκάφος για Κρήτη