ΔΕΥ.06 Απρ 2026 07:55
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Χίος: Στα 47.765 στρέμματα η καμμένη έκταση από την πυρκαγιά
clock 08:25 | 26/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στα 47.765 στρέμματα υπολογίζεται η συνολική έκταση που επλήγη από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Χίο, σύμφωνα με τα δεδομένα και τους χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping, κατόπιν σημερινής λήψης από τον δορυφόρο Spot 6 στις 11.39.

Από αυτές τις εκτάσεις σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση, περίπου τα 38.500 στρέμματα είναι δασικές εκτάσεις και 9.276 στρέμματα αποτελούν αγροτικές και λοιπές εκτάσεις.

Οι παραπάνω αριθμοί, εκτιμάται ότι αποτελούν την τελική πληγείσα έκταση καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στην περιοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis