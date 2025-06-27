Δίνει «μάχη» για τη ζωή 18χρονη που κατέρρευσε στο γυμναστήριο - Υπέστη δύο ανακοπές καρδιάς
clock 11:26 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Λάρισας το περιστατικό με μια κοπέλα που κατέρρευσε το αργά το απόγευμα της Πέμπτης 26/06 σε γυμναστήριο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Λάρισα: Η κοπέλα υπέστη δύο ανακοπές καρδιάς στο γυμναστήριο

Η κοπέλα έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις τις και κατά πληροφορίες του οnlarissa, υπέστη δύο ανακοπές καρδιάς. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο, της έκαναν ΚΑΡΠΑ και μεταφέρθηκε άμεσα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Από το ΓΝΛ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου η 18χρονη, σύμφωνα με την κρίση των ιατρών, έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, όπως και έγινε.

Αυτή την ώρα, η 18χρονη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και η κατάστασή της εκτιμάται ως κρίσιμη.

