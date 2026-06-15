Μουντιάλ 2026- Η Σουηδία συνέτριψε με 5-1 την Τυνησία

Εντυπωσική πρεμιέρα της Σουηδίας στο παγκόσμιο Κύπελλο. Νίκησε -με την ευκολία που αποτυπώνει το σκορ-, 5-1, την Τυνησία στο «Estadio Monterrey», σε αγώνα του 5ου ομίλου και σκαρφάλωσε μόνη στην κορυφή, μπροστά από Ολλανδία και Ιαπωνία.

Ιδανικό το ξεκίνημα των Σκανδιναβών, με τον 22χρονο μέσο της Μπράτον, Γιασίν Αγιάρι με «κεραυνό» μετά από φάση διαρκείας μόλις στο 7’ (το 2ο γρηγορότερο γκολ στο Μουντιάλ 2026 και ένα από τα εντυπωσιακά) και τον 26χρονο επιθετικό της Λίβερπουλ Αλεξάντερ Ίσακ στο 30ο λεπτό, να βάζουν γρήγορα δύο γκολ πίσω στο σκορ τους Τυνήσιους.

Που όμως κατάφεραν να...επιστρέψουν λίγο πριν την ανάπαυλα (43’), με την κεφαλιά του 24χρονου αμυντικού της Μάριμπορ, Ομάρ Ρέκικ, ο οποίος με το πρώτο του διεθνές γκολ, διαμόρφωσε το σκορ ημιχρόνου (2-1), παρουσιάζοντας προϋποθέσεις αλλαγής της μοίρας του αγώνα.

Προσπάθεια που επιχείρησαν-απέναντι στη Σουηδία που είχε εντείνει την επιθετική δράση- οι Αφρικανοί στην αρχή της επανάληψης, πριν το μοιραίο λάθος του αρχηγού τους, Σκίρι, εκμεταλλευτεί ιδανικά ο Ίσακ, προσφέροντας ...έτοιμο γκολ στον 28χρονο επιθετικό της Άρσεναλ Βίκτορ Γκιόκερες( 3-1).

Η Σουηδία επιχείρησε και διατήρησε τον έλεγχο, η Τυνησία-με τις αλλαγές του Λαμουσί- προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, αλλά και πάλι οι Σκανδιναβοί ήταν εκείνοι που πανηγύρισαν (85΄) με τον 27χρονο μέσο της Βόλφσμπουργκ Ματίας Σβάνμπεγκ-είχε μπεί πριν ένα λεπτό ως αλλαγή), ένα γκολ που υποδείχθηκε αρχικά ως οφσάιντ, αλλά στη συνέχεια μέτρησε με παρέμβαση VAR.

Όμως ο παίκτης που άνοιξε το σκορ, ο Γιασίν Αγιάρι, ήταν και εκείνος που το...έκλεισε (5-1)στις καθυστερήσεις (90+6'),σκοράροντας ξανά απέναντι στην χώρα καταγωγής του πατέρα του.

Διαιτητής: Γιαέλ Φαλκόν Πέρες (Αργεντινή)

Κίτρινες: -Κεντρίρα

Κόκκινες:-

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Σουηδία (Γκρέιαμ Πότερ): Νόρντφελντ, Χίεν, Λίντελεφ, Λάγκερμπιλκε, Μπέρνχαρντσον (90' Σβένσον), Κάλστρομ (84΄Σβάνμπεργκ), Αγιάρι, Γκούντμουντσον (64' Στουρμ), Νίγκρεν (64' Μπέργκβαλ), Ίσακ (90' Ελάνγκα), Γκιόκερες.

Τυνησία (Σαμπρί Λαμουσί): Τσαμάκ, Βαλερί (72' Μαχμούντ), Ρεκίκ, Ταλμπί,Μπεν Χαμιντά, Σκίρι (72' Ατσούρι), Κεντίρα (84΄Γκάρμπι), Σλιμανέ (84' Τσαουάτ), Χάνιμπαλ, Αμπντί, Σαάντ (72' Τουνέκτι)