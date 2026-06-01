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ΚΟΣΜΟΣ
Κωνσταντινούπολη: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά μετά από σύγκρουση με άλλο ΙΧ
τροχαίο, κωνπολη
clock 06:25 | 15/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη συνοικία Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολη, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σε διασταύρωση και το ένα τυλίχθηκε στις φλόγες. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/6) στη λεωφόρο Τουργκούτ Οζάλ, όταν όχημα που οδηγούσε 25χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ένα από τα οχήματα εξετράπη της πορείας του και σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τυλίχθηκε στις φλόγες. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί, καθώς και ένας από τους επιβάτες. Το τροχαίο καταγράφηκε από κάμερα κράνους μοτοσικλετιστή που βρισκόταν στο σημείο και περίμενε σε κόκκινο φανάρι. Στο βίντεο αποτυπώνεται η σύγκρουση των δύο οχημάτων, η έκρηξη που ακολουθεί και η φωτιά που ξεσπά σε ένα από αυτά.

Δείτε βίντεο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Κωνσταντινούπολη

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