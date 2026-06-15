Μουντιάλ 2026: Νίκη στο φινάλε για την Ακτή Ελεφαντοστού (βίντεο)

Η τάση...παράδοσης της τελευταίας στιγμής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 συνεχίστηκε και στη Φιλαδέλεια. Η Ακτή Ελεφαντοστού έφτασε στο... 90ο λεπτό για να πανηγυρίσει το γκολ του Αμάντ Ντιαλό, που χώρισε τις αποστασεις της από τον Ισημερινό (1-0) στη μεταξύ τους συνάντηση στο Philadelphia Stadium -στον 5ο όμιλο- σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του τουρνουά. Έτσι το αήττητο σερί 19 αγώνων του Ισημερινού που χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2024 έλαβε τέλος. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ισημερινός είδε τις προσπάθειές του να...σταματάνε στο δοκάρι δύο φορές (Γιεμπόα 23’, Μίντα 30’), ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού απείλησε από τις πτέρυγες, ειδικά μέσω του Γιαν Ντιομόντε.



Τα δοκάρια συνεχίστηκαν στην επανάληψη, 46' Βαλένσια (στο εξωτερικό), το πρώτο για τον Ισημερινό και 52' Γουχαί, το τρίτο για τους Αφρικανούς, όπως συνεχίστηκε η δράση και οι ευκαιρίες στις δύο περιοχές. Και ενώ όλα ...έδειχναν την πρώτη «λευκή» ισοπαλία του τουρνουά, ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αμάντ Ντιαλό, ερχόμενος από τον πάγκο στο 56', 34 λεπτά αργότερα διαμόρφωσε ένα ιδανικό φινάλε για τους «Ελέφαντες», που κατάφεραν να νικήσουν επιτέλους μια εθνική ομάδα από τη Νότια Αμερική σε Παγκόσμιο Κύπελλο.



Στον πάγκο κάθισαν Λαφόν (Ακτή Ελεφαντοστού/ πρώην Παναθηναϊκού) και Ραμίρες (Ισημερινός/ Κηφισιά).

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία)



Κίτρινες: Σ. Φοφανά, Κεσιέ, Ντουέ-Πορόσο



Κόκκινες:-





Ακτή Ελεφαντοστού (Εμερς Φαέ): Γ. Φοφανά (77' Σανγκάρε), Κονάν, Σινγκό, Ντουέ (89' Κοσούνου), Αγκμπάντου, Σ. Φοφανά, Κεσιέ, Ντιομαντέ, Γουαχί (56' Μπόνι), Πεπέ (77' Ουλάι), Τουρέ (56΄Ντιαλό)



Ισημερινός (Σεμπάστιαν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ, Ορντόνες, Πάτσο, Μίντα (56' Ανγκούλο), Βίτε, Φράνκο (62' Πορόσο), Καϊσέδο, Γεμπόα (62' Πρεσιάδο), Βαλένσια (77' Ροντρίγκες), Πλάτα

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