Tα ζώδια της Δευτέρας

Τα ζώδια της Δευτέρας

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, με τη νέα Σελήνη να δημιουργεί μια τρικυμία εν κρανίω από σκέψεις και σκηνικά που έχουν συμβεί στο παρελθόν είναι εύκολο να ανεβάσεις τόνους και να μπεις στη διαδικασία να εκφράσεις παράπονα και διάφορα που νιώθεις σε έχουν επηρεάσει και να σε έχουν κουράσει. Κάποιες συζητήσεις επίσης επανέρχονται στο προσκήνιο και θα κληθείς να διαχειριστείς καταστάσεις που τις είχες αφήσει πίσω, κυρίως στο κομμάτι της δουλειάς. Τα μεγάλα λόγια, τα τελεσίγραφα αλλά και οι βαριές κουβέντες είναι κάτι που δε θα οδηγήσουν κάπου, δεν έχεις όμως και την ψυχραιμία να το διαχειριστείς εύκολα. Είναι σημαντικό να εστιάσεις στα ουσιαστικά και σε πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν και όχι στα αχρείαστα που θα σου κάνουν εντύπωση και θα σε τσιτώσουν.

Ταύρος



Ταύρε μου, η νέα Σελήνη έρχεται να στρέψει το ενδιαφέρον σου σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά. Έσοδα, έξοδα και η διαχείριση των χρημάτων βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σου σήμερα και προσπαθείς να δεις πως θα βρεις μια ισορροπία. Πέρα από αυτό, είναι πιο εμφανή κάποια ζητήματα και σκηνικά που σε επηρεάζουν ψυχολογικά και σε βάζουν στη διαδικασία να ξαναδείς θέματα αξιών. Το να ξεκόψεις από κάποια άτομα είναι κομματάκι δύσκολο, μπορείς όμως να περιορίσεις με κάποιο τρόπο την επιρροή που δέχεσαι από τα άτομα αυτά. Δεν είναι κάτι εύκολο, ούτε όμως και κάτι ακατόρθωτο. Πριν προχωρήσεις στη διαδικασία αυτή, κάνε μια τελευταία αξιολόγηση και δες ποιοι και τι πρέπει να περιοριστούν.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, η νέα Σελήνη σήμερα έρχεται να βγάλει τα θέλω σου ακόμα πιο έντονα στο προσκήνιο και να σου δείξει πως δεν πρέπει να τα παραμερίσεις για ακόμα μια φορά. Ναι, η πίεση που βιώνεις είναι αρκετή σήμερα όμως είναι μια μέρα που μπορείς να δεις τα πράγματα διαφορετικά και να προχωρήσεις τους στόχους σου ή και να θέσεις καινούργιους. Είναι μεγαλύτερη η ανάγκη να δεις τι καλύπτει και τι τροφοδοτεί το μυαλό σου και όχι τόσο το τι πρέπει να γίνει άμεσα. Είναι σημαντικό να κρατήσεις ίσες αποστάσεις από έντονα θέματα τόσο σε δουλειά όσο και στο σπίτι, γιατί τα πράγματα είναι περίεργα και η όποια απόφαση μπορεί να οδηγήσει κάπου εντελώς διαφορετικά από εκεί που στοχεύεις.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, η νέα Σελήνη σε κάνει να αποτραβηχτείς και να δεις τα πράγματα κάπως πιο αποστασιοποιημένα. Έντονα συναισθήματα έρχονται και πάλι στο προσκήνιο και μπορεί να υπάρξουν αποκαλύψεις και συνειδητοποιήσεις που θα αλλάξουν τα δεδομένα σου, αλλά και τον τρόπο που σκέφτεσαι κι επικοινωνείς. Αναθεωρείς κομμάτια που είχες αποφασίσει από πέρσι και αυτό αλλάζει το σκηνικό. Λόγια που ακούγονται τα παίρνεις προσωπικά κι αυτό δεν είναι βοηθητικό για να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Εντάσεις σε θέματα ασφάλειας και οικονομικά σε κάνουν να είσαι κάπως πιο απότομος σε αντιδράσεις, αλλά και να προσπαθείς να ανακτήσεις τον έλεγχο με κάθε τρόπο. Πιέζεσαι και αυτό φαίνεται. Κράτα τις αποστάσεις σου και προσπάθησε να χαλαρώσεις.

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Λέων



Λέοντά μου, το νέο φεγγάρι ρίχνει το φως του στο κομμάτι των φίλων και των ομάδων στις οποίες συμμετέχεις ενεργά. Το κλίμα με ορισμένα από τα άτομα δεν είναι ίσως και το καλύτερο και νιώθεις πως είναι μια στιγμή για να πάρεις αποστάσεις, να μειώσεις επαφές και να δεις τα πράγματα κάπως πιο αντικειμενικά και από απόσταση. Σίγουρα η όποια ανακοίνωση θα δημιουργήσει συζητήσεις και πιθανότατα εντάσεις, οπότε απόφυγέ τες. Κάποια οικονομικά θέματα θα επανέλθουν στο προσκήνιο τις επόμενες μέρες και θα χρειαστεί να οργανωθείς καλύτερα, ώστε να μπορέσεις να τα διαχειριστείς με όσο άγχος γίνεται λιγότερο. Επίσης, καλό είναι να είσαι λίγο προσεκτικός στην ένταση με συνεργάτες και μέσα στη σχέση σου.

Παρθένος



Παρθένε μου, η σημερινή νέα Σελήνη στρέφει το ενδιαφέρον σου σε θέματα που αφορούν ξεκάθαρα την επαγγελματική σου πορεία, αλλά και μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που έχεις να διαχειριστείς γενικά. Η κούραση που υπάρχει είναι εμφανής και καλό είναι να το κρατήσεις στο μυαλό σου αυτό για σήμερα, αλλά και το επόμενο διάστημα, ώστε να αποφύγεις τις παρορμητικές και αυθόρμητες αποφάσεις. Ίσως είναι καλύτερα να καθίσεις και να γράψεις σε ένα χαρτί το τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να ολοκληρωθεί, ώστε να το προγραμματίσεις καταλλήλως. Απόφυγε τις βιαστικές κινήσεις, αλλά και να επιστρέψεις σε συνθήκες που έχεις αφήσει πίσω σου από πέρσι.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, είναι κάποιες αλλαγές που θέλεις να κάνεις, τόσο σε πράγματα που σκέφτεσαι και στο πώς τα διαχειρίζεσαι, όσο και σε παραστάσεις που έχεις γύρω σου. Η νέα Σελήνη έρχεται και φέρνει στην επιφάνεια θέματα που σε κινητοποιούν και σε κάνουν να αναπτύξεις νέα ενδιαφέροντα και να δεις με αυτό τον τρόπο πως σε κάτι έχεις μείνει πίσω. Η κούραση από τη δουλειά έρχεται και πάλι στο προσκήνιο και η υπομονή και η υποχωρητικότητα μειώνονται σημαντικά. Ίσως είναι καλύτερο να οργανώσεις κάποια πράγματα καλύτερα και να δώσεις χώρο σε όσα σε κάνουν να νιώθεις πιο ανάλαφρα. Απόφυγε συζητήσεις με φίλους που φαίνεται από την αρχή πως θα πάνε κάπως περίεργα.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, εσωτερικά τα ζητήματα που εγείρονται με τη νέα Σελήνη σήμερα και η ένταση που ξυπνά σε κάνει να θέλεις να κάνεις αλλαγές σε πολλά. Είναι μια στιγμή που παρατηρείς τι είναι αυτό που σε κάνει χαρούμενο και σε γεμίζει ουσιαστικά και μπορεί να νιώσεις πως σου λείπουν κάποια πράγματα από το παρελθόν. Μια περίεργη κατάσταση και μια παρόρμηση να κινηθείς βιαστικά και άμεσα, θέλοντας να ξεφύγεις από καταστάσεις που σε κάνουν να νιώθεις βαλτωμένος, αλλά και ανασφαλής. Από την άλλη, ανοίγεις τα χαρτιά σου και μπορεί να την πεις με μεγάλη άνεση σε φίλους που έδειξαν περίεργες συμπεριφορές και δεν ασχολήθηκαν με το πώς μπορεί να ένιωσες. Απόφυγε αποφάσεις και νέα ξεκινήματα στα οικονομικά. Δεν είναι ακόμα η στιγμή.

Τοξότης



Τοξότη μου, η νέα Σελήνη σήμερα σε βάζει στη διαδικασία να σκεφτείς τι παίζει με τους απέναντι, τι μπορεί να γίνει και μέχρι ποιο σημείο έχουν εξελιχθεί κάποιες από τις υπάρχουσες σχέσεις. Τόσο προσωπικές όσο και επαγγελματικές. Είναι σημαντικό να κατανοήσεις πως η ενέργεια που επικρατεί σήμερα είναι αρκετά παρορμητική και κάποιες μνήμες ξυπνούν, κάτι που θα σε κάνει να λειτουργήσεις πιο έντονα και πιο αυθόρμητα. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, όμως το γεγονός ότι είσαι πολύ κοντά σε αποφάσεις μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις και αναμπουμπούλα σε ζητήματα που είχαν τακτοποιηθεί σε κάποιο σημείο. Ναι, κάνε τις συζητήσεις που θέλεις, χωρίς να δώσεις τελεσίγραφα.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, το καινούργιο φεγγάρι φέρνει το ενδιαφέρον σου σε θέματα που αφορούν τη δουλειά και την καθημερινότητά σου. Κάποιες συνήθειες που εξελίχθηκαν σε μια περίεργη ρουτίνα που δε σε γεμίζει και πολλές φορές νιώθεις να σε φορτώνει με ένταση είναι αυτό που θέλεις να αλλάξεις ή και να βγάλεις εντελώς από πάνω σου. Καλό είναι να δώσεις έμφαση από σήμερα και για το επόμενο διάστημα λίγο στην υγεία σου, σωματική και ψυχική, καθώς η επιμονή σου σε κάποιες καταστάσεις από πέρσι σε κουράζει σωματικά και αυτό πλέον αρχίζει και φαίνεται πιο έντονα. Δεν είναι μέρα για αποφάσεις, αλλά απλά για να δεις τι σε εξυπηρετεί και τι πρέπει να κοπεί

Υδροχόος



Υδροχόε μου, η νέα Σελήνη σήμερα έρχεται να σου δείξει πως πρέπει να χαλαρώσεις και να ασχοληθείς με πιο δημιουργικά πράγματα που θα σε βοηθήσουν να αποσυμπιεστείς. Το φλερτ, η έκφραση μέσα από κάτι πιο καλλιτεχνικό αλλά και μια τροφή για σκέψη θα σε βοηθήσει να ανανεωθείς και να επανέλθεις κάπως σε πιο γνώριμα επίπεδα. Είναι πιθανό να μπεις σε μια διαδικασία επαναξιολόγησης κάποιων επιλογών, αλλά και αξιών που υιοθέτησες από πέρσι μέχρι και τώρα, θέλοντας να δεις αν σε βοηθούν κάπου. Ο αυθορμητισμός που υπάρχει τόσο στον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα όσο και στο πώς τα αναφέρεις θέλει λίγη προσοχή, γιατί μπορεί εύκολα να υπάρξουν υπερβολές και μικροεντάσεις.

Ιχθύς



Ιχθύ μου, με σημερινή νέα Σελήνη νιώθεις την ανάγκη να βάλεις σε πρώτο πλάνο την ψυχική σου ηρεμία, αλλά και την ανανέωση-τακτοποίηση του χώρου σου. Υπάρχουν συναισθήματα και προσωπικές καταστάσεις που ξεπηδούν από πέρσι και έρχονται να σου υπενθυμίσουν πως χρειάζεται να θέσεις κάποια όρια και να λειτουργήσεις πιο ήπια, αλλά και με συγκέντρωση. Υπάρχει μια περίεργη διάθεση που σε κάνει να θέλεις να προχωρήσεις, το γνώριμο όμως σε κρατάει λίγο πίσω κι αυτό σε κάνει να νιώσεις άβολα. Εστίασε στο να κάνεις μια εκκαθάριση στο χώρο σου, αλλά και σε αυτά τα συναισθήματα που σε κρατάνε πίσω. Ιδίως σε διαπροσωπικές σχέσεις που πλέον δεν οδηγούν κάπου.