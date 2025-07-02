Ηράκλειο: Ερευνες από την ΕΛ.ΑΣ για 57χρονη - Αγνοείται από τα μέσα Ιουνίου

Δήλωση εξαφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, έκανε η μητέρα μιας 57χρονης γυναίκας, η οποία ζει μόνιμα στο Ηράκλειο.

Οπως είπε στους αστυνομικούς η ηλικιωμένη, η κόρη της, την ειχε επισκεφθεί στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Ιουνίου, και στις αρχές του μήνα έφυγε με προορισμό το Ηράκλειο.

Μάλιστα της είχε πει ότι θα μετακόμιζε από το σπίτι όπου διέμενε.

Ομως τις τελευταίες τουλάχιστον 12 ημέρες, κάθε επικοινωνία της γυναίκας με την κόρη της έχει διακοπεί. Το κινητό τηλέφωνο της 57χρονης είναι κλειστό και δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί της.

Οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου ενημερώθηκαν και έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

