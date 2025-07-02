Δίκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαία Εισαγγελέας δείχνει φυλακίσεις

Το «αμαρτωλό» σύστημα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που διαχειριζόταν κονδύλια εκατομμυρίων ευρώ για παράνομες επιδοτήσεις από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποτύπωσε με την αγόρευσή της στην πρώτη μεγάλη δίκη η ευρωπαία εισαγγελέας Καλλιόπη Νταγιάντα, εκπέμποντας παράλληλα μηνύματα για την ποινική μεταχείριση ακόμα και όσων αποφάσισαν να επιστρέψουν τα χρήματα λίγο πριν καταστούν κατηγορούμενοι σε μια δίκη που – κατά γενική παραδοχή – θα αποτελέσει «πιλότο» και για συναφείς υποθέσεις στο άμεσο μέλλον.

Με την πρότασή της η εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέας έδειξε τον δρόμο που οδηγεί στην ενοχή τους επτά κατηγορουμένους, οι οποίοι κάθονται στο εδώλιο για απάτη, άνοιξε τη βεντάλια της έρευνας βάζοντας στο κάδρο στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για κακουργήματα και ανέδειξε όλα τα κενά στη λειτουργία του Οργανισμού, με αποτέλεσμα να μένουν εκτός της «πίτας» των επιδοτήσεων οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι που δικαιούνταν τις επιδοτήσεις.

«Η αγόρευση της εισαγγελέως ήταν ένας μεγάλος καθρέφτης για όλα όσα συνέβαιναν και κυρίως για όσα δεν έκαναν οι αρμόδιοι αφήνοντας διάφορους να… αλωνίζουν και να εισπράττουν εκατομμύρια ευρώ εις βάρος των πραγματικών δικαιούχων», όπως σχολιάζει αρμόδια πηγή, επισημαίνοντας ότι η δίκη αυτή θα αποτελέσει «βαρόμετρο» για τις δίκες που βρίσκονται προ των πυλών της ελληνικής Δικαιοσύνης – επτά στον αριθμό – μέχρι το τέλος του έτους, ενώ έπονται και άλλες που ακόμα βρίσκονται στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας.

Σε κάθε περίπτωση, η χθεσινή εμπεριστατωμένη αγόρευση της εισαγγελέως έστειλε πολλαπλά μηνύματα προς τους κατηγορουμένους, προς στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν έκαναν ως όφειλαν τους ελέγχους, αλλά και προς επίδοξους εμφανιζόμενους ως αγρότες ή κτηνοτρόφους, καθιστώντας σαφές ότι θα βρεθούν ενώπιον ποινικών ευθυνών όσοι έβαλαν στις τσέπες τους ευρωπαϊκά κονδύλια χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις, ανεξάρτητα αν τα επέστρεψαν σε μια ύστατη προσπάθεια να αποφύγουν τις ποινικές κυρώσεις.

«Η αγόρευση της εισαγγελέως διαβάζεται ως τέλος στην ασυλία και την ατιμωρησία», όπως παρατηρούσαν νομικοί, περιμένοντας βέβαια την απόφαση του δικαστηρίου που έχει και τον τελευταίο λόγο ως προς την ενοχή των συγκεκριμένων κατηγορουμένων.

Μισθωτήρια, κληρονομιές και… πλαστογραφία

Κλείνοντας την εισήγησή της, μάλιστα, η Καλλιόπη Νταγιάντα ζήτησε από το δικαστήριο να διαβιβάσει πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βάζοντας στο κάδρο και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ερευνηθεί εάν διέπραξαν το αδίκημα της κακουργηματικής συνέργειας σε απάτη όταν βεβαίωναν ότι όλα βαίνουν καλώς για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στους συγκεκριμένους επτά κατηγορουμένους που κάθονται στο εδώλιο, οι οποίοι εμφανίζοντας απλώς μισθωτήρια εκτάσεων κατάφεραν να εισπράξουν χιλιάδες ευρώ χωρίς άλλη προϋπόθεση. Για την Ιστορία να αναφέρουμε ότι τα μισθωτήρια αυτά αφορούσαν εκτάσεις που οι συγκατηγορούμενοί τους φέρονται να κληρονόμησαν με ιδιόγραφη διαθήκη που… ανακάλυψαν μετά τον θάνατο του πατέρα τους, την οποία εμφάνισαν και δημοσίευσαν, αφού είχαν μεσολαβήσει τέσσερα χρόνια. Για αυτόν τον λόγο η εισαγγελέας ζήτησε να ερευνηθεί ως προς τους συγκεκριμένους κατηγορουμένους το αδίκημα της πλαστογραφίας.

«Ενόψει της διάχυτης αντίληψης που αναπτύχθηκε ότι όποιος έχει βοσκότοπο χωρίς γεωργική δραστηριότητα παίρνει ενίσχυση, των ελλιπών δικαιολογητικών που απαιτούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κρίνω ότι πρέπει να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο απιστίας για τα αρμόδια στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί δεν έλαβαν αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση του πού πηγαίνουν τα κονδύλια, αλλά και το ενδεχόμενο τέλεσης απάτης για όλους τους έλληνες πολίτες που πήραν με αυτόν τον τρόπο επιδότηση», συμπλήρωσε η Νταγιάντα, καθιστώντας σαφή την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ερευνήσει κάθε πτυχή της υπόθεσης.

«Πράξη κατά των συμφερόντων της ΕΕ»

Επιπλέον, η εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέας έκλεισε τον δρόμο για την ασυλία εκείνων που έχουν επιστρέψει τα χρήματα. Αναγνωρίζοντας ότι καταπιάνεται για πρώτη φορά με ένα νομικό θέμα για το οποίο δεν υπάρχει προηγούμενη κρίση ελληνικού δικαστηρίου, ζήτησε να απορριφθούν οι ισχυρισμοί τους για εξάλειψη του αξιόποινου, επισημαίνοντας πως «δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εμπίπτει στην έννοια του ζημιωθέντος, γιατί τα χρηματικά ποσά που καταβάλλει δεν του ανήκουν, αφού η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από τα ευρωπαϊκά γεωργικά ταμεία. Η πράξη που αποδίδεται στους κατηγορουμένους δεν στρεφόταν κατά της περιουσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

«Αδικούνται οι πραγματικοί γεωργοί»

Αναφερόμενη στους κατηγορουμένους, επεσήμανε ακόμα ότι «ο μέσος νους αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να γίνει λήψη ενίσχυσης με μόνη την κατοχή έκτασης χωρίς τη διενέργεια γεωργικών εργασιών. Οι κατηγορούμενοι είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Αδικούνται οι πραγματικοί γεωργοί επειδή μη δικαιούχοι παίρνουν τμήμα από το δικό τους μερίδιο, άκοπα, με την προσκόμιση και μόνο ιδιωτικών μισθωτηρίων». Η δίκη συνεχίζεται την Παρασκευή με αγορεύσεις συνηγόρων υπεράσπισης, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου που εκτιμάται ότι θα αποτελέσει νομολογιακή πυξίδα και για άλλες δίκες που έχουν ήδη προσδιοριστεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τραμπ: Το Ισραήλ συμφώνησε στους όρους για εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι διάλογοι στο φως... με φόντο την Κρήτη