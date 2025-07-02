Τραμπ: Το Ισραήλ συμφώνησε στους όρους για εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα
Τραμπ-Νετανιάχου
clock 07:29 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Το Ισραήλ συναίνεσε στην οριστικοποίηση των όρων της εκεχειρίας 60 ημερών με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπως διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πόλεμος μαίνεται για πάνω από 20 μήνες και η ανθρωπιστική κατάσταση για τον πληθυσμό χαρακτηρίζεται καταστροφική.

«Το Ισραήλ συμφώνησε στις απαραίτητες προϋποθέσεις για να οριστικοποιηθεί κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνεργαστούμε με όλα τα μέρη για να τερματιστεί ο πόλεμος», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, έπειτα από συνάντηση αμερικανών και ισραηλινών αξιωματούχων στην Ουάσιγκτον, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε «παραγωγική».

Απαίτησε ταυτόχρονα η Χαμάς να αποδεχθεί την «τελική» πρόταση διευκρινίζοντας πως θα της μεταφερθεί μέσω του Κατάρ και της Αιγύπτου, χωρών που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ελπίζω, για το καλό της Μέσης Ανατολής, η Χαμάς να δεχτεί αυτή τη συμφωνία, διότι η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί, θα γίνει χειρότερη», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πληκτρολογώντας αυτές τις τελευταίες πέντε λέξεις με κεφαλαία, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Μέχρι στιγμής η Χαμάς δεν έχει αντιδράσει.

Ντόναλντ Τραμπ Μπενιαμίν Νετανιάχου
