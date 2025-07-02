Υποχρεωτική θητεία με κλήρωση και για τις γυναίκες στον στρατό της Δανίας

Οι γυναίκες στη Δανία μπορούν πλέον να κληθούν για υποχρεωτική στρατιωτική θητεία 11 μηνών όταν γίνουν 18 ετών, μετά την αλλαγή του νόμου που τέθηκε σε ισχύ.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες που ψηφίστηκαν από το κοινοβούλιο της Δανίας, οι γυναίκες θα ενταχθούν μαζί με τους έφηβους άνδρες σε ένα σύστημα κλήρωσης για τη θητεία στον στρατό.

Η αλλαγή επήλθε καθώς οι χώρες του ΝΑΤΟ ενισχύουν τις αμυντικές δαπάνες εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Πώς θα λειτουργεί η θητεία των γυναικών στον στρατό της Δανίας

Μέχρι τώρα, οι γυναίκες μπορούσαν να συμμετέχουν στη στρατιωτική θητεία όταν γίνονταν 18 ετών, αλλά σε εθελοντική βάση.

Από την Τρίτη, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες που κλείνουν τα 18 θα πρέπει να εγγραφούν για να αξιολογηθούν για πιθανή στρατιωτική θητεία. Οι εθελοντές θα προσλαμβάνονται πρώτα, ενώ οι υπόλοιποι αριθμοί θα συμπληρώνονται μέσω του συστήματος κλήρωσης.

Με την αλλαγή αυτή θα αυξηθεί επίσης η περίοδος επιστράτευσης για τους εφήβους από τέσσερις σε 11 μήνες.

Η Δανία ακολουθεί το παράδειγμα της γειτονικής Σουηδίας και της Νορβηγίας, οι οποίες εισήγαγαν και οι δύο την επιστράτευση για τις γυναίκες τα τελευταία χρόνια.

Ακόμη και από τη σχετική ασφάλεια της Δανίας, ο πόλεμος στην Ουκρανία ρίχνει τη σκιά του στη χώρα, ενώ τα μαθήματα από τα ουκρανικά πεδία μάχης έχουν περάσει ακόμη και στην εκπαίδευσή των ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το AP.

Πηγή: newsbeast.gr

