ΔΕΥ.06 Απρ 2026 21:23
Οργή στην Τουρκία για σκίτσο του Μωάμεθ - Σύλληψη υπευθύνων περιοδικού
clock 17:43 | 01/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία από τη δημοσίευση σκίτσου στο οποίο φέρεται να απεικονίζεται ο προφήτης Μωάμεθ. Εξοργισμένο πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από τα γραφεία του περιοδικού Leman στην Κωνσταντινούπολη, ενώ αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του δημιουργού του σκίτσου, του διευθυντή της έκδοσης και του διευθυντή σύνταξης, ενώ εκκρεμούν εντάλματα σ εις βάρος άλλων τριών ατόμων. Το ίδιο περιοδικό αρνείται ότι το σκίτσο αφορά τον προφήτη Μωάμεθ.

Στο τεύχος του σατιρικού περιοδικού που κυκλοφόρησε στις 26 Ιουνίου φιλοξενείται μία γελοιογραφία στην οποία εμφανίζονται ο Μωάμεθ και ο Μωυσής να ανταλλάσσουν χαιρετισμό πάνω από μία πόλη της Μέσης Ανατολής που βομβαρδίζεται.

