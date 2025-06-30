Σχέδιο Τραμπ για διακοπή χρηματοδότησης σε νοσοκομεία που κάνουν θεραπείες αλλαγής φύλου

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπής της χρηματοδότησης νοσοκομείων που, όπως ισχυρίζεται, παρέχουν θεραπείες που σχετίζονται με το φύλο σε παιδιά και εφήβους.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, τον Μάιο τα Κέντρα για τις υπηρεσίες Medicare & Medicaid (CMS) έστειλαν επιστολή σε ορισμένα νοσοκομεία που πραγματοποιούν «επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου σε παιδιά», όπου μιλούν για ανησυχίες σχετικά με «τα πρότυπα ποιότητας και τα κέρδη» που σχετίζονται με τις επεμβάσεις.

Τα CMS ζήτησαν από τα νοσοκομεία να απαντήσουν εντός 30 ημερών - προθεσμία που έληξε το περασμένο Σάββατο.

Στην επιστολή, ο διοικητής των CMS, δρ Μεχμέτ Οζ -ο διάσημος γιατρός που διορίστηκε από τον πρόεδρο Τραμπ- δήλωσε ότι η κυβέρνηση «δεν θα κλείσει τα μάτια σε διαδικασίες που δεν έχουν στέρεη βάση αποδεικτικών στοιχείων και μπορεί να προκαλέσουν διά βίου βλάβη».

Εννέα παιδιατρικά νοσοκομεία έλαβαν τις επιστολές από τα CMS που απαιτούσαν δεδομένα σχετικά με χειρουργικές επεμβάσεις φυλομετάβασης, ορμονοθεραπεία και αναστολείς εφηβείας, ανέφερε η WSJ.

Πηγή: iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

