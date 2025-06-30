Το Ιράν ετοιμάζεται να αγοράσει πολεμικά αεροσκάφη από την Κίνα

Λίγο αφότου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αεροπορικές επιθέσεις εναντίον τριών ιρανικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με πυρηνικά όπλα μια ομάδα κορυφαίων Ιρανών στρατιωτικών στελεχών πέταξε, σύμφωνα με τον αναλυτή, Brandon J. Weichert, για την Κίνα. Εκεί, οι εκπρόσωποι του Ιράν φέρεται να εξέτασαν αρκετά προηγμένα κινεζικά στρατιωτικά όπλα, όπως το μαχητικό τέταρτης γενιάς J‑10C.

Ο Weichert, αναφέρει στο άρθρο του στο nationalinterest πως ο υπάρχων στόλος μαχητικών του Ιράν δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου. Στην πραγματικότητα, όταν η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε τις αεροπορικές επιδρομές ως μέρος της «Επιχείρησης Midnight Hammer», κανένα ιρανικό μαχητικό δεν προσπάθησε να αναχαιτίσει τα 129 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη που εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Η ιρανική αεροπορία, ήταν σύμφωνα με τον αναλυτή, αδύναμη μπροστά στις Δυτικές αεροπορίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ — και μεγάλο μέρος της αεροπορικής ικανότητας του Ιράν είχε ήδη υποβαθμιστεί τις ημέρες πριν από την επέμβαση των Αμερικανών.

Τώρα που η σύγκρουση τέλειωσε και τηρείται μια κατάπαυση του πυρός μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών, ο Weichert γράφει πως το Ιράν βιάζεται να αποκαταστήσει τις υποβαθμισμένες του άμυνες. Για να αποτρέψει παρόμοια εισβολή στο μέλλον, η Τεχεράνη επιδιώκει να αποκτήσει σύγχρονες αεροπορικές δυνατότητες. Ενώ οι Ιρανοί είχαν συμβληθεί για την αγορά ρωσικών μαχητικών –ιδιαίτερα των Su‑35– η Μόσχα έχει καθυστερήσει την παράδοσή τους, προτιμώντας να τα χρησιμοποιήσει στην Ουκρανία.

Ο Weichert αναφέρει πως τα κινεζικά συστήματα όπως το μαχητικό τετάρτης γενιάς J‑10C έχουν γνωρίσει έντονη ώθηση τους τελευταίους μήνες. Τον Μάιο φέτος, η Ινδία και το Πακιστάν διεξήγαγαν πόλεμο διάρκειας τεσσάρων ημερών. Στις πρώτες ώρες αυτής της σύγκρουσης κινεζικά μαχητικά όπως το J‑10C, φαίνεται να κατέρριψαν τουλάχιστον ένα γαλλικής κατασκευής μαχητικό Dassault Rafale 4.5‑γενιάς της ινδικής αεροπορίας.

Καθώς η Ρωσία φαίνεται πως δεν θα εκπληρώσει τη συμφωνία της με το Ιράν για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών, ο Weichert καταλήγει πως η Τεχεράνη θα στραφεί πλέον στην Κίνα. Κάτι που σύμφωνα με τον συγγραφέα είναι συμφέρον για αμφότερες τις πλευρές, καθώς θα ενισχύσει τις εξαγωγές όπλων της Κίνας και θα δώσει νέες δυνατότητες στο Ιράν.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

