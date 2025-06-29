Βρετανία: Η κυβέρνηση ζητά εξηγήσεις από το BBC για συνθήματα στο Γκλάστονμπερι

Η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε σήμερα εξηγήσεις από το BBC, διότι μετέδωσε τις συναυλίες δύο συγκροτημάτων ραπ.

Αναμέσά τους οι Kneecap στο Φεστιβάλ Μουσικής του Γκλάστονμπερι, οι οποίοι έχουν έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επικρίσεων για τις αντι-ισραηλινές θέσεις τους και για προσβολές που έχουν διατυπώσει κατά του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η βρετανική αστυνομία ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ πως εξετάζει τα βίντεο από τη συναυλία του διδύμου της πανκ Bob Vylan «προκειμένου να καθορίσει εάν διαπράχθηκαν ενδεχομένως παραβάσεις, οι οποίες απαιτούν την έναρξη μιας ποινικής έρευνας».

«Έχουμε γνώση των σχολίων που έγιναν κατά τη διάρκεια εμφανίσεων στο West Holts Stage στο Φεστιβάλ του Γκλάνστονμπερι σήμερα το απόγευμα», έγραψε χθες σε ένα μήνυμα στο Χ η αστυνομία του Σόμερσετ.

Χθες, στη σκηνή του διάσημου φεστιβάλ, οι ράπερ ζήτησαν από τους θεατές να φωνάξουν «Θάνατος, θάνατος στους IDF”, τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.

Η συναυλία του μεταδόθηκε ζωντανά από το BBC στην πλατφόρμα του που ήταν αφιερωμένη στο φεστιβάλ.

Λίγο μετά, το συγκρότημα Kneecap, το ένα εκ των τριών μελών του, ο Λίαμ Ο’ Χάνα, έχει κατηγορηθεί «για τρομοκρατικό παράπτωμα» διότι ύψωσε κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας μία σημαία της Χεζμπολάχ, κάλεσε το πλήθος να φωνάξει υβριστικά συνθήματα σε βάρος του Κιρ Στάρμερ.

«Ήταν φρικτό, για να είμαι ειλικρινής, και πιστεύω πως το BBC και το Glastonbury πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για το πώς παρακολουθήσαμε ένα τέτοιο θέαμα στις οθόνες μας», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Ουές Στρίτινγκ στο Sky News.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Πολιτισμού ανέφερε πως η υπουργός Λίζα Νάντι μίλησε με τον γενικό διευθυντή του BBC σχετικά με τη συναυλία των Bob Vylan.

Από την πλευρά του, ο δημόσιος οπτικοακουστικός όμιλος παραδέχθηκε πως ορισμένες από τις δηλώσεις που έγιναν από το μουσικό δίδυμο ήταν «βαθιά προσβλητικές» κι ότι το κοινό δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει κατά παραγγελία τη συναυλία τους από τις πλατφόρμες του.

Χθες, το BBC είχε αποφασίσει να μην μεταδώσει ζωντανά τη συναυλία των Kneecap, όμως είχε αναφέρει ότι θα ήταν πιθανόν διαθέσιμη κατά παραγγελία στη συνέχεια.

Οι εμφανίσεις των δύο συγκροτημάτων προκάλεσαν σφοδρές κριτικές.

Η πρεσβεία του Ισραήλ κατήγγειλε στο Χ «την εμπρηστική, γεμάτη μίσος ρητορική» που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια Φεστιβάλ.

Ερωτηθείς σχετικά με αυτήν την αντίδραση, ο Βρετανός υπουργός Υγείας απάντησε πως είναι σοκαρισμένος από τη βία που διαπράττουν Ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Θα έλεγα επίσης στην ισραηλινή πρεσβεία, βάλτε σε τάξη το δικό σας σπίτι, αναφορικά με τη συμπεριφορά των δικών σας πολιτών και των εποίκων στη Δυτική Όχθη», είπε στο Sky News.

«Εύχομαι να λάμβαναν σοβαρότερα τη βία των δικών τους πολιτών προς του Παλαιστίνιους», υπογράμμισε.

Πηγή: iefimerida.gr

