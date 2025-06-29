Προκαλεί η Λιβύη: Η συνεργασία μας με την Τουρκία διεξάγεται σύμφωνα με τη διεθνή νομιμότητα

Ο διορισμένος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην ανατολική Λιβύη Πρωθυπουργός Οσάμα Χαμάντ, αντέδρασε στην αμφισβήτηση της συμφωνίας Λιβύης-Τουρκίας εκ μέρους της Ελλάδας όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Ο Χαμάντ υποστήριξε ότι η συμφωνία συνάδει με τη διεθνή νομιμότητα και πως η Λιβύη διατηρεί το δικαίωμα να αντιδράσει σκληρά σε παραβιάσεις της κυριαρχίας της.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης που διορίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην ανατολική Λιβύη, Οσάμα Χαμάντ, απάντησε στις δηλώσεις της Ελλάδας λέγοντας: «Η συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας συνάδει με τη διεθνή νομιμότητα».

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση της κυβέρνησης στη Βεγγάζη, ο Χαμάντ απάντησε στις δηλώσεις των ελληνικών αρχών στο πλαίσιο ομιλίας του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Βεγγάζη.

Στην ομιλία του, ο Χαμάντ αναφέρθηκε στο Μνημόνιο Λιβύης – Τουρκίας για τον καθορισμό Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας λέγοντας τα εξής:

«Είναι απαράδεκτο να αμφισβητείται η νομιμότητα των συμφωνιών που έχει συνάψει η Λιβύη με φιλικές χώρες. Η συνεργασία Λιβύης-Τουρκίας διεξάγεται σύμφωνα με τη διεθνή νομιμότητα και δεν παραβιάζει την κυριαρχία καμίας χώρας».

Ο Χαμάντ, ο οποίος σημείωσε ότι προειδοποίησε την Ελλάδα για τις συνέπειες της συνέχισης μιας πολιτικής προκλήσεων και κλιμάκωσης, δήλωσε: «Η Λιβύη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης μιας σκληρής απάντησης σε οποιαδήποτε παραβίαση της κυριαρχίας της, προκειμένου να προστατεύσει την εθνική της ασφάλεια και τα στρατηγικά της συμφέροντα».

Ο Χαμάντ τόνισε επίσης ότι τα θαλάσσια δικαιώματα της Λιβύης δεν είναι διαπραγματεύσιμα, και μπορούν να συζητηθούν μόνο εντός διεθνών νομικών πλαισίων, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνησή του έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα ως απάντηση στις πρόσφατες θέσεις της Ελλάδας.

