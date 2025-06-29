Τραμπ: Ο Νετανιάχου διαπραγματεύεται συμφωνία με τη Χαμάς για την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ακόμα μια ανάρτησή του εκφράζει τη στήριξή του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τη δίκη του για διαφθορά και αποκαλύπτει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας με τη Χαμάς, η οποία θα περιλαμβάνει την επιστροφή των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει στην ανάρτησή του στο Truth Social πως «αυτή η παρωδία «Δικαιοσύνης» θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις τόσο του Ιράν όσο και της Χαμάς», ενώ χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου που έκανε καταπληκτική δουλειά συνεργαζόμενος με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φέρει μεγάλη επιτυχία στην απαλλαγή από την επικίνδυνη πυρηνική απειλή στο Ιράν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κάνει λόγο για κάτι «τρομερό» σε «αυτό που κάνουν στο Ισραήλ στον Μπίμπι Νετανιάχου».

«Πώς είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ να αναγκάζεται να κάθεται σε μια αίθουσα δικαστηρίου όλη μέρα, για το ΤΙΠΟΤΑ (πούρα, κούκλα Μπαγκς Μπάνι κ.λπ.). Πρόκειται για ένα πολιτικό κυνήγι μαγισσών, πολύ παρόμοιο με το κυνήγι μαγισσών που αναγκάστηκα να υπομείνω», προσθέτει ο Τραμπ, ο οποίος σημειώνει πως «αυτή η παρωδία της “Δικαιοσύνης” θα παρεμποδίσει τις διαπραγματεύσεις τόσο με το Ιράν όσο και με τη Χαμάς».

«Με άλλα λόγια, είναι ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ αυτό που κάνουν οι εκτός ελέγχου εισαγγελείς στον Μπίμπι Νετανιάχου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, πολύ περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο έθνος, προστατεύοντας και υποστηρίζοντας το Ισραήλ. Δεν πρόκειται να το ανεχτούμε αυτό. Μόλις είχαμε μια Μεγάλη Νίκη με τον πρωθυπουργό Μπίμπι Νετανιάχου στο τιμόνι – Και αυτό αμαυρώνει σε μεγάλο βαθμό τη Νίκη μας. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΜΠΙΜΠΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ, ΕΧΕΙ ΜΕΓΆΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ!», καταλήγει.