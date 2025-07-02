ΟΠΕΚΕΠΕ: Προανακριτική και προσφυγή στις κάλπες ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Ομαδικά πυρά από την αντιπολίτευση συνεχίζει να δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο δρόμο συγκρότησης πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής την οποία θα καταθέσει μέχρι τις 10 Ιουλίου στη βουλή.

Το αρμόδιο επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη υπό τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης και νομικό, Χρήστο Κακλαμάνη βάζει στο κάδρο για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών τους πρώην υπουργούς, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά την ίδια ώρα η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στοχεύει ευθέως στον πρωθυπουργό με την κατηγορία της πολιτικής ευθύνης «για αυτό το νέο μεγάλο σκάνδαλο, που πλήττει τη χώρα μας».

Μετά τον Σωκράτη Φάμελλο και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει ως προτεραιότητα την άμεση σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής και όπως το ΠΑΣΟΚ, τονίζει την ανάγκη προσφυγής στις κάλπες για την ανάδειξη προοδευτικής κυβέρνησης.

Η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει παραγραφή των αδικημάτων και μετά να προκηρυχθούν εκλογές που είναι «η μόνη λύση για να γυρίσει η χώρα σελίδα από τη διαφθορά και την παρακμή είναι οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή».

Ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, εν τω μεταξύ υπέβαλε αίτημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής ζητώντας τους ψηφιακούς δίσκους καταγραφής των συνομιλιών που αποτελούν τμήμα της δικογραφίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το σκεπτικό ότι η πληρέστερη διερεύνηση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, που εμπλέκονται στο υπό εξέταση σκάνδαλο απαιτεί την πρόσβαση στο σύνολο των συνομιλιών.

ΠΑΣΟΚ: Εκλογική ετοιμότητα και συγκρότηση ψηφοδελτίων ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι

Η χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη ξεκίνησε με την ενημέρωση για τα «επίδικα» της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά πέρασε γρήγορα στα «σήματα» των εξελίξεων και στα «αντανακλαστικά» που πρέπει να επιδείξει το κόμμα. Ο ίδιος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «εκλογική ετοιμότητα», για το ότι «δεν υπάρχει η πολυτέλεια για εσωστρέφεια», για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι και τη στελέχωση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου.

«Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει παραγραφή των αδικημάτων, μόνη λύση για να γυρίσει η χώρα σελίδα από τη διαφθορά και την παρακμή είναι οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή», αναφέρεται άλλωστε στην απόφαση του Πολιτικού Κέντρου που συνεδρίασε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2017 έως το 2025 και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που θα λάβει το ΠΑΣΟΚ, καταθέτοντας σε πρώτη φάση –την επόμενη εβδομάδα- την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Στη συνεδρίαση επισημάνθηκε «η συνολική αποτυχία του «επιτελικού» κράτους (5 υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και 6 πρόεδροι στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια εξαετία), η πλήρης διοικητική και διαχειριστική ανεπάρκεια που οδήγησε στο τεράστιο πρόστιμο, η διαφθορά, η αναξιοκρατία και οι πελατειακές επιλογές που καταρρίπτουν το δήθεν «μεταρρυθμιστικό» προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη» και αποφασίστηκε να οργανωθούν άμεσα κλιμάκια στελεχών που θα περιοδεύσουν ανά την Ελλάδα με κύριο θέμα τον αγροτικό τομέα.

Από την εισηγητική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη φάνηκε ότι επιδιώκει τη μετωπική σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ με βάση την «ανάγνωση» της δικογραφίας η πράσινη ομάδα που θα συντάξει την πρόταση θα εστιάσει στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών που αφορούν στους πρώην υπουργούς, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενος στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ «γύρισε» κάποια στιγμή τη συζήτηση προς το Μέγαρο Μαξίμου και κατηγόρησε ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι «απολύτως υπεύθυνος για αυτό το νέο μεγάλο σκάνδαλο, που πλήττει τη χώρα μας». Χαρακτήρισε ανυπόστατες τις διάφορες διαρροές που αφορούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι το Μέγαρο Μαξίμου αναζητεί σανίδα συμψηφισμού και θέτοντας τρία ερωτήματα στον πρωθυπουργό:

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη «ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να πει ότι ξαφνιάστηκε με το κείμενο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον είχε ενημερώσει από το 2020 με ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χτυπώντας του το καμπανάκι του κινδύνου αλλά και προσωπικά με τοποθετήσεις μου το 2023, το 2024 και το 2025 –ακόμη και με επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό».

ΣΥΡΙΖΑ: «Θέση μας είναι η άμεση σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «γαλάζιο σκάνδαλο» γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά δε από τη χθεσινή συνεδρίαση ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «η κυβέρνηση έστησε ένα κύκλωμα ρουσφετιών και πελατειακού κράτους, πάνω στις πλάτες των αγροτών, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις, αποδεικνύεται ότι ο πρωθυπουργός γνώριζε για την εμπλοκή στελεχών του στο σκάνδαλο».

Στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν ότι απαιτείται προανακριτική επιτροπή και εκλογές, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η διαφθορά δεν είναι απλώς ανεκτή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι κανονικότητα. Θέση μας είναι ότι απαιτείται άμεσα η σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για ένα σκάνδαλο τέτοιου μεγέθους. Είναι ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ώστε να λογοδοτήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα. Και προφανώς, μετά και από αυτές τις αποκαλύψεις η χώρα πρέπει να απαλλαγεί από το σκοτάδι της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Η προκήρυξη εκλογών και η ανάδειξη μιας προοδευτικής κυβέρνησης είναι αναγκαία για την αναγέννηση της ελληνικής κοινωνίας».

Χαρίτσης: Άτυπες επαφές με πολιτικούς αρχηγούς

Η κίνηση που επέλεξε αρχικά ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ήταν να κάνει έναν κύκλο άτυπων επαφών με τους αρχηγούς των κομμάτων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Κάποιοι λένε ότι τους πρότεινε να συζητήσουν για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρωτοβουλία του αυτή ωστόσο εγγράφεται- σύμφωνα με στελέχη του κόμματός του- στην σταθερή επιδίωξη της Νέας Αριστεράς να υπάρχει ένας βαθμός συνεννόησης σε κρίσιμες στιγμές απέναντι στο καθεστώς της Δεξιάς.

«Κοινή αίσθηση είναι η συνειδητοποίηση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σκάνδαλο με πολλαπλές διαστάσεις που ακουμπά το βαθύ πυρήνα της κυβέρνησης και αποκαλύπτει την υποκρισία της», λένε από τα γραφεία τους στην Πατησίων, όπου προβλέπουν ότι το πολιτικό σκηνικό εισέρχεται σε μια εξαιρετικά ρευστή φάση, όπου καταρρέει οριστικά το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δήθεν εκφράζει έναν «νέο τρόπο» πολιτικής.

Ο κ. Χαρίτσης μετά από την πρώτη κίνηση επαφών με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς (τους κ.κ. Ανδρουλάκη, Φάμελλο κα) προχώρησε ένα ακόμη βήμα και υπέβαλε αίτημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής ζητώντας τους ψηφιακούς δίσκους καταγραφής των συνομιλιών που αποτελούν τμήμα της δικογραφίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το αίτημα του Αλέξη Χαρίτση εδράζεται στο εξής: στην ποινική δικογραφία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται δέκα εκθέσεις απομαγνητοφώνησης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. «Από τη σχετική έκθεση προκύπτει ότι από τις συνομιλίες απομαγνητοφωνήθηκαν μόνο εκείνες που κατά την κρίση των αστυνομικών οργάνων σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση», τονίζει και προσθέτει ο κ. Χαρίτσης: «Η Νέα Αριστερά εκτιμά κατ’ αρχάς ότι ο φάκελος της ποινικής δικογραφίας θα πρέπει να είναι πλήρης. Για την πληρέστερη διερεύνηση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται στο υπό εξέταση σκάνδαλο απαιτεί την πρόσβαση στο σύνολο των συνομιλιών προκειμένου να αξιοποιηθούν όλα τα σχετικά αποδεικτικά μέσα και στο πλαίσιο αυτό ζητά την συμπλήρωση της δικογραφίας με τους σχετικούς ψηφιακούς δίσκους καταγραφής των συνομιλιών».

