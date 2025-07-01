Ανδρουλάκης: Τρία ερωτήματα προς τον κ. Μητσοτάκη – Απολύτως υπεύθυνος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέδωσε την πλήρη ευθύνη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανοίγοντας τη συζήτηση στη συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στη Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Ανδρουλάκης απηύθυνε τρία ερωτήματα στον πρωθυπουργό.

«Από πότε γνωρίζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Γιατί δεν το απέτρεψε με αποτέλεσμα να επιβληθεί ένα τεράστιο πρόστιμο;

Γιατί παρείχε πολιτική κάλυψη στο κομματικό κύκλωμα της Νέας Δημοκρατίας, που έχει πρωταγωνιστήσει στη διασπάθιση ευρωπαϊκών πόρων;» ανέφερε συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Επισήμανε πώς ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να πει ότι ξαφνιάστηκε με το κείμενο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί, όπως υπενθύμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, « το ΠΑΣΟΚ τον είχε ενημερώσει από το 2020 με ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χτυπώντας του το καμπανάκι του κινδύνου αλλά και προσωπικά με τοποθετήσεις μου το 2023, το 2024 και το 2025 -ακόμη και με επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό».

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως υπεύθυνος για αυτό το νέο μεγάλο σκάνδαλο, που πλήττει τη χώρα μας», υπογράμμισε.

Επίσης, σημείωσε πώς «τις τελευταίες ώρες παρακολουθούμε συνεχιζόμενες ανυπόστατες τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ανυπόστατες διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου με στόχο τον συμψηφισμό».

Πρόσθεσε πώς «έχουμε να κάνουμε με ένα νέο μεγάλο σκάνδαλο, που αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα σκάνδαλο που διασύρει τη χώρα μας πανευρωπαϊκά και που θα κοστίσει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον ελληνικό λαό».

