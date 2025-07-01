Προκαταρκτική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

«Συνεδρίασε σήμερα το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τις συνταρακτικές εξελίξεις για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Προεδρείο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η κυβέρνηση έστησε ένα κύκλωμα ρουσφετιών και πελατειακού κράτους, πάνω στις πλάτες των αγροτών. Μάλιστα σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις, αποδεικνύεται ότι ο πρωθυπουργός γνώριζε για την εμπλοκή στελεχών του στο σκάνδαλο».

«Η διαφθορά δεν είναι απλώς ανεκτή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι κανονικότητα. Θέση μας είναι ότι απαιτείται άμεσα η σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για ένα σκάνδαλο τέτοιου μεγέθους», υπογραμμίζει το Προεδρείο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Είναι ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ώστε να λογοδοτήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως», προσθέτει.

Προκήρυξη εκλογών

Επιπλέον, θέτει το ζήτημα προκήρυξης εκλογών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Και προφανώς, μετά και από αυτές τις αποκαλύψεις η χώρα πρέπει να απαλλαγεί από το σκοτάδι της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Η προκήρυξη εκλογών και η ανάδειξη μιας προοδευτικής κυβέρνησης είναι αναγκαία για την αναγέννηση της ελληνικής κοινωνίας».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι διάλογοι στο φως... με φόντο την Κρήτη

Κρήτη: Διαλόγους - "φωτιά" για τις κομπίνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει στο φως το ekriti