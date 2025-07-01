ΟΠΕΚΕΠΕ: Αβεβαιότητα με τις επιδοτήσεις – Κατακραυγή του αγροτικού κόσμου

Έντονη αναστάτωση επικρατεί στους αγροτικούς κύκλους της χώρας μετά τις αποκαλύψεις για το πώς στήθηκε το όργιο των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ποιοι ήταν αυτοί που πραγματικά έβαλαν «χέρι» στα κοινοτικά κονδύλια, που προορίζονται για τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους.

Αναστάτωση, που έχει ενταθεί από τις καθυστερήσεις, τα λάθη, τις περικοπές στην τελευταία πληρωμή (υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης, συνδεδεμένες κ.ά), με τους πραγματικούς παραγωγούς να βλέπουν το εισόδημά τους να απειλείται σε μια ήδη δύσκολη συγκυρία.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση στους παραγωγούς, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν θα είναι και αυτοί που θα πληρώσουν αυτήν την κατάσταση», μεταφέρει στον Οικονομικό Ταχυδρόμο ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Ιωαννίνων Θεοχάρης Λιούρης.

Η προοπτική καθυστερήσεων και των επόμενων πληρωμών ή περαιτέρω περικοπών στις επιδοτήσεις δημιουργεί τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και ειδικά για τη βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων. Όπως επισημαίνει ο κ. Λιούρης, οι επιδοτήσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι του εισοδήματος και της επιβίωσης των παραγωγών και εάν δεν καταβληθούν στην ώρα τους ή μειωθούν δραστικά, υπάρχει ορατός κίνδυνος μαζικής εγκατάλειψης της παραγωγής.

Κομβικό σημείο για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τις πληρωμές αποτελεί η καταβολή των επιδοτήσεων για το έτος 2025 (ΟΣΔΕ 2025), οι οποίες όπως ήδη έχει προειδοποιήσει η ΕΘΕΑΣ «βρίσκονται και φέτος σε αβεβαιότητα», καθώς «η οριστική τους εξασφάλιση δεν έχει ακόμη επιτευχθεί».

Μεγάλες αποκλίσεις στα ποσά των επιδοτήσεων

Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί μετά τις τελευταίες πληρωμές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από μεγάλες αποκλίσεις στα ποσά, ο κ. Λιούρης ανέφερε ότι πολλοί παραγωγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταβολές αισθητά μειωμένες σε σχέση με τα ποσά που ανέμεναν, χωρίς να έχουν μέχρι σήμερα σαφείς εξηγήσεις.

«Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι ακριβώς παίρνει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις καταβλήθηκαν ποσά μειωμένα ακόμα και πάνω από το 50%, που δικαιούνταν οι δικαιούχοι.

Η εικόνα των τελευταίων πληρωμών σε συνδυασμό με την αναμενόμενη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έχει επιτείνει την ανασφάλεια και τη δυσπιστία του αγροτικού κόσμου απέναντι στο σύστημα.

Χαρακτηριστικά ο κ. Λιούρης εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο ο νέος φορέας θα μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον όγκο και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, σημειώνοντας ότι «την εμπειρία και τη γνώση την έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ» και θέτοντας το ερώτημα εάν «ένας υπάλληλος της ΑΑΔΕ θα μπορέσει να ελέγξει όλη αυτή την κατάσταση».

Πέρα από τις πρακτικές δυσλειτουργίες, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών κατήγγειλε και τη δημιουργία ενός μηχανισμού που, όπως υποστηρίζει, λειτουργεί τελικά κατά των πραγματικών παραγωγών, ευνοώντας άλλους που δεν έχουν την ίδια παραγωγική δραστηριότητα. «Συγχρόνως λειτουργεί ένας μηχανισμός κατά των μεγάλων παραγωγών, των πραγματικών παραγωγών, για να σωθούν κάποιοι άλλοι», ανέφερε, εκφράζοντας φόβους για περαιτέρω στρεβλώσεις στη διανομή των ενισχύσεων.

«Τους είχαμε προειδοποιήσει»

Στην οικονομική διάσταση, υπενθύμισε τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, ο οποίος επισήμανε ότι το πρόστιμο των 415 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. «Εμείς λέμε να τα πληρώσουν αυτοί που τα πήραν, αυτοί που δεν είναι οι πραγματικοί παραγωγοί», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο», σημείωσε με έμφαση, ενώ υπενθύμισε ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι καινούργια, καθώς – όπως είπε – εδώ και χρόνια οι οργανώσεις των αγροτών προειδοποιούσαν για τις αδυναμίες του συστήματος. Ειδικά στον τομέα της κτηνοτροφίας, ο κ. Λιούρης έκανε λόγο για μεταρρυθμίσεις που δεν υλοποιήθηκαν, όπως τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν προλάβει πολλά από τα σημερινά σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αν ερχόμασταν δέκα χρόνια πίσω και γινόντουσαν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, δεν θα είχαμε αυτά τα σκάνδαλα», τόνισε, αποδίδοντας ευθύνες στην πολιτεία για την παρατεταμένη αδράνεια και την έλλειψη σχεδιασμού.

Πάντως, η ομαλοποίηση των πληρωμών, η διασφάλιση της διαφάνειας και η θωράκιση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να μην οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο ένας τομέας που παραμένει θεμέλιο της ελληνικής υπαίθρου και κρίσιμος για την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, παραμένει αίτημα διαχρονικό για τον αγροτικό κόσμο.

