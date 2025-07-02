Ηράκλειο: Έμειναν χωρίς ρεύμα και νερό - Εταιρία ρεύματος δεν καταχώρησε πληρωμένο λογαριασμό

Απίστευτη ταλαιπωρία για ενοίκους πολυκατοικίας σε περιοχή του Μασταμπα Ηρακλείου όταν η ΔΕΗ τους έκοψε το ήδη πληρωμένο ρεύμα καθώς είχε ξεχάσει να περάσει στο πληροφοριακό της σύστημα τον εξοφλημένο λογαριασμό.

Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας επικοινώνησαν με το ekriti.gr και μοιράστηκαν την αγανάκτηση τους. Οπως αναφέρουν μετά από επικοινωνία που είχαν με την υπηρεσία, οι υπάλληλοι τους ενημέρωσαν ότι προχώρησαν στην διακοπή του ρεύματος για ανεξόφλητο λογαριασμό διετίας.

Οι ένοικοι που βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς ρεύμα και νερό -με τη διακοπή να επηρεάζει και το κοινό πιεστικό του κτιρίου και έτσι η δεξαμενή να μην μπορεί να τροφοδοτήσει τα διαμερίσματα- αποφάσισαν να ξανά πληρώσουν για δεύτερη φορά τον λογαριασμό.

Στη συνέχεια ωστόσο διαπιστώθηκε πως το λάθος έγινε από πλευράς της εταιρίας και εντοπίστηκε ο πρώτος πληρωμένος λογαριασμός ρεύματος.

Η ταλαιπωρία τους όμως δεν τελειωνει εκεί αφού η εταιρία τους ενημέρωσε πως η αποκατάσταση ρεύματος θα γίνει μέσα σε 48 ώρες. Παράλληλα και τα χρήματα που χρειάστηκαν για την πληρωμή και του δεύτερου λογαριασμού θα πιστωθούν κανονικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

