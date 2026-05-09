Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν Σάββατο, 9 Μαΐου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου, τον Προφήτη Ησαΐα, μία από τις σημαντικότερες προφητικές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς και αγίους που ξεχώρισαν για το μαρτύριο, την ασκητική ζωή και την πνευματική τους παρακαταθήκη.

Ο Προφήτης Ησαΐας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης και θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες του Ισραήλ. Το βιβλίο του ξεχωρίζει για το ποιητικό και θεολογικό του βάθος, ενώ περιλαμβάνει σημαντικές προφητείες που η χριστιανική παράδοση συνδέει με τον ερχομό του Χριστού.

Το μήνυμά του επικεντρώνεται στη δικαιοσύνη, τη μετάνοια και την ελπίδα. Παρά τις δύσκολες εποχές στις οποίες έζησε, ο Ησαΐας διατήρησε ζωντανή την προσδοκία της σωτηρίας και της πνευματικής αναγέννησης.

Ο Άγιος Χριστόφορος ο Μεγαλομάρτυρας

Μία από τις πιο γνωστές μορφές της χριστιανικής παράδοσης, ο Άγιος Χριστόφορος μαρτύρησε για την πίστη του και τιμάται ως προστάτης των ταξιδιωτών και των οδηγών. Η παράδοση τον συνδέει με τη δύναμη, την πίστη και την προστασία από τους κινδύνους.

Είναι πολιούχος του Αγρινίου και του Πικερμίου, όπου η μνήμη του τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα.

Ο Άγιος Νικόλαος ο εν Βουνένοις

Ασκητική μορφή της Εκκλησίας, γνωστός για τη ζωή προσευχής και αφοσίωσης στον Θεό. Η μνήμη του συνδέεται με την πνευματική καθαρότητα και την ταπείνωση.

Ο Όσιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης



Η ημέρα περιλαμβάνει την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Οσίου Ιερωνύμου, σημαντικής μορφής του Αγίου Όρους, που διακρίθηκε για την πνευματική του καθοδήγηση και την ασκητική του ζωή.

Ο Όσιος Ιωσήφ της Όπτινα



Ανήκει στους περίφημους στάρετς της μονής Όπτινα στη Ρωσία και ξεχώρισε για τη σοφία, τη διάκριση και τη βαθιά πνευματική του ζωή.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»



Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Ησαΐας



Χριστόφορος, Χριστοφορία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.: Ο Εισαγγελέας είναι ο μόνος θεσμικά αρμόδιος να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου

Ηράκλειο: Στον Κορυδαλλό το ζευγάρι για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου