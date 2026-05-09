Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.: Ο Εισαγγελέας είναι ο μόνος θεσμικά αρμόδιος να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου

Απαντήσεις για τις βολές και το ρόλο της ΕΛ.ΑΣ στην πολύκροτη υπόθεση δολοφονίας του 21χρονου Νικήστρατου Γεμιστού, δίνει με ανακοίνωσή της η Ενωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Κρήτης, τονίζοντας ότι "η Αστυνομία ενήργησε απολύτως σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της" και ότι ο Εισαγγελέας είναι και ο μόνος θεσμικά αρμόδιος να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου, με βάση τα στοιχεία που τίθενται υπόψη της Δικαιοσύνης".

Η ανακοίνωση της ΠΕΝΑΑ Κρήτης:

"Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Κρήτης εκφράζει καταρχάς τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του άτυχου Νικήστρατου για την τραγική απώλειά του.

Με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις και αναφορές σχετικά με τη διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης από τις αστυνομικές υπηρεσίες, οφείλουμε να επισημάνουμε με σαφήνεια ότι η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε απολύτως σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της.

Ειδικότερα, και στα δύο περιστατικά που καταγγέλθηκαν από τον άτυχο Νικήστρατο και την οικογένειά του στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, τόσο τον Δεκέμβριο του 2024 όσο και τον Μάρτιο του 2026, οι αστυνομικές αρχές επενέβησαν άμεσα, προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, σχημάτισαν τις προβλεπόμενες δικογραφίες και ενημέρωσαν χωρίς καμία καθυστέρηση τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Από εκεί και μετά ο Εισαγγελέας είναι και ο μόνος θεσμικά αρμόδιος να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου, με βάση τα στοιχεία που τίθενται υπόψη της Δικαιοσύνης.

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά τη σύλληψη ενός δράστη και τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του, η περαιτέρω ποινική αξιολόγηση και μεταχείριση της υπόθεσης ανήκει αποκλειστικά στις δικαστικές αρχές. Οι δικαστικές αρχές είναι εκείνες που αποφασίζουν αν θα επιβληθεί ή όχι προσωρινή κράτηση ή οποιοδήποτε άλλο περιοριστικό μέτρο.

Οι αστυνομικές αρχές, αφού ενημερώσουν σχετικά τις εισαγγελικές αρχές, οφείλουν να εκτελέσουν τις εκάστοτε εισαγγελικές παραγγελίες και δικαστικές αποφάσεις.

Ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη θλιβερή υπόθεση έχει το γεγονός ότι ο ίδιος ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου χειριζόταν προσωπικά την συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες γύρω από την συγκεκριμένη υπόθεση, ο ίδιος είχε παραχωρήσει ακόμη και τον προσωπικό του αριθμό κινητού τηλεφώνου στον άτυχο Νικήστρατο, προκειμένου να μπορεί να επικοινωνεί απευθείας μαζί του οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας, είτε κατά τις απογευματινές ώρες είτε ακόμα και τα ξημερώματα.

Η στάση αυτή του Διοικητή του Α.Τ. Μαλεβιζίου αποδεικνύει έμπρακτα υψηλό επαγγελματισμό, ανθρώπινη ευαισθησία και αφοσίωση στο καθήκον, σε βαθμό που υπερβαίνει ακόμη και τα συνήθη υπηρεσιακά πλαίσια.

Από τη δική μας πλευρά, τόσο ως Αστυνομικοί όσο και ως πολίτες αυτού του τόπου, εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την τραγική εξέλιξη της υπόθεσης. Οι συμπολίτες μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ελληνική Αστυνομία και το προσωπικό της δίνουν καθημερινά μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνικής ειρήνης, ενεργώντας πάντοτε με βάση τη νομιμότητα και τις αρμοδιότητες που της έχει αναθέσει η Πολιτεία", καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΕΝΑΑ Κρήτης.

