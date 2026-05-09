Σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Το Ορμούζ είναι «τόσο πολύτιμο όσο και η ατομική βόμβα»
clock 08:41 | 09/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο στενός σύμβουλος του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν «έδεσε» ανοιχτά τη γεωγραφία με τη στρατηγική ισχύ, παρουσιάζοντας τα Στενά του Ορμούζ ως το πραγματικό «πυρηνικό όπλο» της Τεχεράνης στην αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ.

Ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το πρακτορείο Mehr, δήλωσε ότι «επί χρόνια παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των Στενών του Ορμούζ» και ότι σήμερα τα Στενά συνιστούν «μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα». Όπως υποστήριξε, το γεγονός ότι το Ιράν έχει στα χέρια του μια τοποθεσία που του επιτρέπει «με μία και μόνη απόφαση» να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία είναι στρατηγικό πλεονέκτημα πρώτης γραμμής, το οποίο δεν πρόκειται, κατά τα λεγόμενά του, να χαθεί, καθώς «σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου».

Νωρίτερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι στον Κόλπο επικρατεί πλέον «ηρεμία», προσθέτοντας όμως πως «αν οι Αμερικανοί επιχειρήσουν να μπουν ξανά ή να προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα να ξαναρχίσουν οι συγκρούσεις». Ο Μοχμπέρ, ερωτηθείς για τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – στενό σύμμαχο των ΗΠΑ – απάντησε ότι τα Εμιράτα «τιμωρήθηκαν και θα τιμωρηθούν κι άλλο», εκτιμώντας μάλιστα ότι, παρά την εικόνα ασφαλούς επενδυτικού προορισμού που προβάλλουν, «σήμερα παρακολουθούμε τη σημαντικότερη φυγή κεφαλαίων από αυτή τη χώρα».

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας ενεργοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, αντιμετωπίζοντας επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που, σύμφωνα με το Άμπου Ντάμπι, προήλθαν από το Ιράν, γεγονός που η Εμιρατινή διπλωματία χαρακτήρισε «σοβαρή κλιμάκωση» και άμεση απειλή για την ασφάλεια του κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι παραλληλισμοί του Ιράν ανάμεσα στα Στενά του Ορμούζ και σε «ατομική βόμβα» αναδεικνύουν την πρόθεση της Τεχεράνης να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο αυτού του ενεργειακού «λαιμού μπουκαλιού» ως βασικό μοχλό πίεσης στην αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς συμμάχους τους.

Πηγή: newsbeast.gr

