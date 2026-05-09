Basketball Champions League: Για τον Ευρωπαϊκό τίτλο απόψε η ΑΕΚ κόντρα στη Ρίτας

Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε το βράδυ η ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει στις 21:00 τη Ρίτας Βίλνιους στο «Palau Municipal d'Esports» της Μπανταλόνα, στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League.

Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα έχει την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2018 και την κατάκτηση επί ελληνικού εδάφους, κόντρα στη Μονακό. Κοινή συνισταμένη του τότε με το σήμερα, ο πολύπειρος Σέρβος τεχνικός.

Η ΑΕΚ κέρδισε την δις κάτοχο του τίτλου Μάλαγα με 78-65 για να προκριθεί στον τελικό. Λίγο νωρίτερα, η Ρίτας κατάφερε να κάνει την έκπληξη και να αποκλείσει την Τενερίφη, με το αρκετά άνετο 87-69.

Αγωνιστικά, και οι δύο ομάδες κατεβαίνουν πλήρεις, έχοντας όλα τους τα όπλα διαθέσιμα για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmotesports 4.

