Σελίν Ντιόν: Τα παιδικά χρόνια της μεταφέρονται στη μικρή οθόνη

Στα σκαριά βρίσκεται μία τηλεοπτική δραματική σειρά που θα καταγράφει τα πρώτα χρόνια της Σελίν Ντιόν.







Το Growing Up Dion, όπως είναι ο προσωρινός τίτλος που έχει δοθεί στο πρότζεκτ, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η οικογένεια της διάσημης τραγουδίστριας στηρίζει επίσημα μια δραματοποιημένη μεταφορά της παιδικής της ηλικίας. Παραγωγός της σειράς είναι ο αδελφός της, Ζακ Ντιόν. Η παραγωγή βασίζεται στο βιβλίο Dion, A Family Saga, το οποίο έχει γράψει ο ανιψιός της, Τζίμι Ντιόν.







Η σειρά θα παρακολουθεί την παιδική ηλικία της Ντιόν στο Κεμπέκ και τα χρόνια που τη διαμόρφωσαν μέσα σε ένα λιτό, αλλά γεμάτο μουσική σπίτι. Εκεί, ο δεσμός της με τη μητέρα της, Τερέζ, και η στενή δυναμική ανάμεσα στα δεκατέσσερα αδέλφια της διαμόρφωσαν την πορεία της προς την παγκόσμια επιτυχία.

Η Καναδή θεωρείται αναμφίβολα μία από τις πιο δημοφιλείς τραγουδίστριες όλων των εποχών. Έχει κερδίσει πλήθος βραβείων, δραστηριοποιείται στη μουσική εδώ και δεκαετίες, ενώ επτά άλμπουμ της έχουν πουλήσει τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.







Το τελευταίο διάστημα αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της έχει βελτιωθεί και σύντομα αναμένεται να εμφανιστεί στο Παρίσι, δύο χρόνια μετά τη live επιστροφή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.







Το casting δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και, όπως είναι φυσικό, το ενδιαφέρον θα στραφεί στο ποια ηθοποιός θα υποδυθεί τη Ντιόν. Στο παρελθόν, την έχει ενσαρκώσει η Βαλερί Λεμερσιέ στη μουσική κωμωδία-δράμα Aline του 2021 και η Κριστίν Γκάουι στην παραγωγή Céline του 2008. Την επίσης υποδυθεί η υποψήφια για Tony Μάρλα Μιντέλ στο Broadway jukebox musical Titanique, μια παρωδία του Titanic που αφηγείται τα γεγονότα της ταινίας από τη δική της οπτική.

