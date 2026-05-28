Τζάμπολ στις 2 Ιουνίου για το Τουρνουά Μπάσκετ Εργαζομένων Δήμου Ηρακλείου ''Νίκος Τούλης''
clock 22:10 | 28/05/2026
newsroom ekriti.gr



Την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 20:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού θα σφυρίξει τζάμπολ για το Τουρνουά Μπάσκετ Εργαζομένων Δήμου Ηρακλείου «Νίκος Τούλης» που θα διεξαχθεί στα Κλειστά Γυμναστήρια Νέας Αλικαρνασσού και «Μελίνα Μερκούρη» και το οποίο διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Αθλητισμού.   

Στο Τουρνουά Μπάσκετ Εργαζομένων Δήμου Ηρακλείου, που είναι από τα μεγαλύτερα εργασιακά Τουρνουά που διοργανώνονται από Ο.Τ.Α. στη χώρα μας και στο παραδοσιακά συμμετέχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι-αθλητές, έχουν δηλώσει συμμετοχή 42 ομάδες που θα συναγωνιστούν στους 55 προγραμματισμένους αγώνες. 

Υπενθυμίζεται ότι το Τουρνουά μετονομάστηκε σε «Τουρνουά Εργαζομένων Καλαθοσφαίρισης Δήμου Ηρακλείου - Νίκος Τούλης», ως ελάχιστος φόρος τιμής στην εμβληματική μορφή του Κρητικού μπάσκετ, έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε το μπάσκετ με αγάπη και πάθος από τα παιδικά του χρόνια ως αθλητής και ως προπονητής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκος Τούλης, ήταν ο ιδρυτής και θεμελιωτής της επιτυχημένης αυτής διοργάνωσης τα τελευταία χρόνια ως στέλεχος του Δήμου Ηρακλείου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

