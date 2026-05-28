Παραολυμπιακό Πανόραμα για 250 μαθητές από σχολεία της Μεσαράς, στο Αθλητικό Κέντρο του Αφραθιά

Συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον οι επισκέψεις σχολείων της Μεσαράς στο Πρότυπο Αθλητικό Κέντρο του Συλλόγου ΑμεΑ, Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», στον Αφραθιά!

Μαθητές συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, επισκέπτονται τον Αφραθιά συνδυάζοντας την εκδρομή στον φιλόξενο χώρο του Αθλητικού Κέντρου με την γνωριμία με τα Παραολυμπιακά Αθλήματα μέσα από το πρόγραμμα, «Παραολυμπιακό Πανόραμα» που υλοποιεί ο Σύλλογος «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» με την βοήθεια αθλητών και εθελοντών που στηρίζουν τις δράσεις του!

Πρόκειται για μια επίσκεψη πραγματική εμπειρία που προσφέρει στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις αλλά και βιώματα!

Αυτή την εβδομάδα συνολικά 250 μαθητές έχουν επισκεφθεί τους χώρους του Αθλητικού Κέντρου και έχουν συμμετάσχει στο «Παραολυμπιακό Πανόραμα».

Image

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 26 Μαΐου, το Αθλητικό Κέντρο υποδέχθηκε 50 παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο Πιτσιδίων, την Τετάρτη 27 Μαΐου, στον Αφραθιά βρέθηκαν 100 μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Πετροκεφαλίου, ενώ σήμερα Πέμπτη 28 Μαΐου, ήταν η σειρά του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Δέκα με 100 μαθητές, να επισκεφθούν το χώρο!!!

Image

Σε ένα τριήμερο, πάνω 250 μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους , είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου, να ξεναγηθούν στους χώρους του, να ενημερωθούν για τα Παραολυμπιακά Αθλήματα και να συμμετέχουν ενεργά μέσα από τις δράσεις που είχαν ετοιμάσει αθλητές και εθελοντές του Συλλόγου «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»!

Image

Τα παιδιά, πήραν μέρος σε πολλές βιωματικές δράσεις, συμμετέχοντας σε Παραολυμπιακά αθλήματα, και μεταξύ άλλων, έπαιξαν ποδόσφαιρο τυφλών, έριξαν ακόντιο, μπαλάκι, τόξο, έτρεξαν και απόλαυσαν κάθε στιγμή στον φιλόξενο χώρο του Αθλητικού Κέντρου, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες, γνώσεις και μηνύματα σεβασμού και συνεργασίας!!!!