Οι ΗΠΑ θα αποσύρουν μαχητικά, αντιτορπιλικά και υποβρύχια από το ΝΑΤΟ

Η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τους συμμάχους της ότι σχεδιάζει να μειώσει σταδιακά τον αριθμό στρατηγικών βομβαρδιστικών, μαχητικών αεροσκαφών, drones, υποβρυχίων και πολεμικών πλοίων που διαθέτει στο ΝΑΤΟ, συνεχίζοντας να πιέζει τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος για την άμυνά τους.

Η ανακοίνωση έγινε σε κλειστή συνεδρίαση των διευθυντών πολιτικής του ΝΑΤΟ την Παρασκευή από τον σύμβουλο του Πενταγώνου Αλεξάντερ Βέλεζ-Γκριν, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες της Συμμαχίας που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Οι σχεδιαζόμενες περικοπές εντάσσονται στη διαχρονική προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τον ρόλο της Αμερικής στο ΝΑΤΟ, μια συμμαχία την οποία έχει επανειλημμένα επικρίνει ως μη επωφελή για την Ουάσινγκτον. Παράλληλα, αντανακλούν τη στρατηγική στροφή της αμερικανικής κυβέρνησης προς άλλες περιοχές, όπως ο Ινδο-Ειρηνικός.

Ο Τραμπ είχε προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους όταν ανακοίνωσε την αποχώρηση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, κίνηση που στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι περιλάμβανε και 4.000 στρατιώτες από την Πολωνία, πριν τελικά ανακοινώσει την αποστολή επιπλέον 5.000 στρατιωτών στην Πολωνία.

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, η ακριβής μορφή των μειώσεων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον διαβεβαίωσε τους συμμάχους ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές στην αμερικανική πυρηνική αποτροπή.

«Δεν δόθηκαν εξαντλητικές λεπτομέρειες, όμως πλέον η εικόνα είναι σαφέστερη», δήλωσε τρίτος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, επίσης υπό καθεστώς ανωνυμίας. Όπως σημείωσε, το εύρος των περικοπών θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι υπόλοιπες χώρες της Συμμαχίας θα μπορέσουν να καλύψουν τα κενά με εναλλακτικές δυνατότητες.

Οι συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων συμμάχων αναμένεται να συνεχιστούν στην επόμενη διάσκεψη του ΝΑΤΟ για τη δημιουργία δυνάμεων, όπου οι χώρες-μέλη παρουσιάζουν τις στρατιωτικές δυνατότητες που μπορούν να διαθέσουν στη Συμμαχία.

Στο πλαίσιο του συστήματος Force Model του ΝΑΤΟ, τα κράτη-μέλη καθορίζουν περιοδικά ποιο προσωπικό και ποιον εξοπλισμό μπορούν να διαθέσουν σε επιχειρήσεις της Συμμαχίας σε περίπτωση πολέμου. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ουάσινγκτον επιδιώκει πλέον να περιορίσει αυτές τις δεσμεύσεις.

Η Τζένιφερ Κάβανο, διευθύντρια στρατιωτικής ανάλυσης στο αμερικανικό think tank Defense Priorities, εκτίμησε ότι οι μειώσεις θα δημιουργήσουν κενά τα οποία δύσκολα θα καλυφθούν άμεσα, ειδικά σε τομείς όπως τα υποβρύχια και τα στρατηγικά βομβαρδιστικά.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν χρειάζεται να αντικαταστήσουν ακριβώς τις αμερικανικές δυνατότητες, αλλά να επενδύσουν σε ό,τι πραγματικά απαιτείται για την άμυνά τους. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη θα μπορούσε να επιτύχει αυτόν τον στόχο μέσα σε πέντε χρόνια.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε επίσης προς τους ομολόγους του στο ΝΑΤΟ ότι αναμένονται περαιτέρω μειώσεις αμερικανικών στρατευμάτων και οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι κινήσεις αυτές θα γίνουν σε συντονισμό με τους συμμάχους.

«Είναι πλήρως κατανοητό εντός της Συμμαχίας ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη θα προσαρμοστεί. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και γίνεται σε συνεργασία με τους συμμάχους μας», δήλωσε ο Ρούμπιο από το Χέλσινγκμποργκ της Σουηδίας.

Από την πλευρά του ΝΑΤΟ, η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Άλισον Χαρτ δήλωσε στο POLITICO ότι υπήρξε «υπερβολική εξάρτηση από τις αμερικανικές δυνάμεις και δυνατότητες», προσθέτοντας ότι καθώς η Ευρώπη και ο Καναδάς αυξάνουν τις αμυντικές επενδύσεις τους, «η ισορροπία ευθυνών μπορεί να αλλάξει».

«Η αλλαγή αυτή ενισχύει τα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ, μειώνοντας την υπερβολική εξάρτηση από έναν μόνο σύμμαχο και αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση που βρίσκεται σε εξέλιξη εντός της Συμμαχίας», κατέληξε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου