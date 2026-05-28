Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 114-102: Δεινοπάθησε και κέρδισε στην παράταση
clock 21:31 | 28/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε την παράταση (96-96κ.α.) για να λυγίσει τον μαχητικό ΠΑΟΚ με 114-102 στο «T-Center», στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στα ημιτελικά των πλέι οφ της Greek Basketball League, σε ένα παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές και έντονη πίεση μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας. 

Η σειρά μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη (30/5) και στην PAOK Sports Arena, όπου οι «πράσινοι» θα παλέψουν να κάνουν το 2-0 και να πάρουν χωρίς απώλειες την πρόκριση στους τελικούς. Σε διαφορετική περίπτωση οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους σε τρίτο αγώνα και πάλι στο T-Center (1/6).

   Ο Ματίας Λεσόρ πρωταγωνίστησε από τον Παναθηναϊκό με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ, ενώ ο Κώστας Σλούκας ήταν αυτός που «καθάρισε» τον αγώνα στο επιπλέον πεντάλεπτο τελειώνοντας την αναμέτρηση με 14 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, στην επιστροφή του στην ενεργό δράση μετά τη ρήξη έξω μηνίσκου και την αρθροσκόπηση. Από 17 πόντους σημείωσαν οι Τζέντι Όσμαν και Κέντρικ Ναν, ενώ στους 18 σταμάτησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και στους 13 ο Βασίλης Τολιόπουλος.

    Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισαν οι Μπεν Μουρ (17 πόντοι, 12 ριμπάουντ) και Πάτρικ Μπέβερλι (17 πόντοι, 13 ασίστ).



Τα δεκάλεπτα: 23-24, 45-50, 77-75, 96-96κ.α., 114-102 παρ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Όσμαν 17 (2), Γκραντ 6 (2), Ναν 17 (1), Ερνανγκόμεθ, Σλούκας 14 (3), Χέιζ-Ντέιβις 18 (1), Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 13 (1), Μήτογλου 8.

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Μέλβιν 12 (2), Ταϊρί 18 (3), Περσίδης 9 (1), Μπέβερλι 17 (3), Μουρ 17, Άλεν 6, Κόνιαρης 3 (1), Ομορούγι 12, Ιατρίδης 3 (1), Φίλλιος 5 (1).

