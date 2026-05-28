ΠΕΜ.28 Μαΐ 2026 18:39
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Χανιά: Διακοπή νερού την Παρασκευή στο Βαμβακόπουλο
διακοπη νερου
clock 21:36 | 28/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίωνμε ανακοίνωση της, ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και από ώρα 09:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Βαμβακόπουλου και συγκεκριμένα στην οδό Δελφών στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Κ. Φούμη έως τη Λεωφόρο Καζαντζάκη και στην Λεωφόρο Καζαντζάκη (περιοχή του S/M ΣΥΝΚΑ) της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου.

Η διακοπή πραγματοποιείται λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση. ''Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών της επηρεαζόμενης περιοχής'', τονίζει στην ανακοίνωση της η ΔΕΥΑΧ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δευαχ διακοπή νερού
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis