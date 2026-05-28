Εθνική Ελλάδας-Γιοβάνοβιτς: «Ευκαιρία για βελτίωση τα δύο φιλικά»

Η Εθνική Ελλάδας συγκεντρώθηκε την Πέμπτη (28/5) στο «Marriott» προκειμένου να ξεκινήσει τη σύντομη προετοιμασία της για τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στις 4 Ιουνίου με τη Σουηδία (εκτός) και με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο.

Απ’ την πλευρά του ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε δηλώσεις του στο επίσημο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube χαρακτήρισε την περίοδο αυτή ιδιαίτερα δύσκολη, όμως υπογράμμισε ότι τα δύο αυτά τεστ αποτελούν και ευκαιρία για την Εθνική Ομάδα προκειμένου να δουλέψει και να βελτιωθεί.

«Είναι μία περίοδος αρκετά δύσκολη. Είναι τέλος της σεζόν, όλοι οι ποδοσφαιριστές ουσιαστικά προέρχονται από μία απαιτητική σεζόν ανάλογα με τις ομάδες που έπαιζαν. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα εδώ στην Αθήνα πριν τα παιχνίδι με τη Σουηδία και την Ιταλία, έχοντας την ίδια σοβαρότητα που δείχνει πάντα αυτή η ομάδα και οι ποδοσφαιριστές της.

Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας, θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα, γιατί είναι μοναδική ευκαιρία. Στην επόμενη φάση και στα παιχνίδια που θα δώσουμε τέλος Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου θα υπάρχει διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού και όχι πολλά πράγματα να κάνουμε στις προπονήσεις. Είναι η τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν από τα παιχνίδια αυτά του Σεπτεμβρίου».