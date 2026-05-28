ΠΕΜ.28 Μαΐ 2026 10:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Ο Τραμπ δηλώνει τη στήριξη του στον Πασινιάν λόγω και τον εκλογών στην Αρμενία
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
clock 12:35 | 28/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ότι στηρίζει «απόλυτα» τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 7 Ιουνίου στη χώρα του Καυκάσου.

Η Αρμενία τα τελευταία χρόνια απομακρύνεται σταδιακά από τη Ρωσία και επιχειρεί να ενισχύσει τους δεσμούς της με τη Δύση, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναπροσαρμογής της εξωτερικής της πολιτικής.

Υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησής του στο σχέδιο δημιουργίας διαδρόμου, σιδηροδρομικού και οδικού, στην περιοχή, ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την «πλήρη και απόλυτη» υποστήριξή του στον κ. Πασινιάν, πληκτρολογώντας και τα δύο επίθετα με κεφαλαία γράμματα, προτού τον προτρέψει να «ξαναδώσει στην Αρμενία το μεγαλείο της»–«Make (Armenia) Great Again (MAGA!)», όπως έγραψε, παραλλάσσοντας το γνωστό σύνθημά του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Πενέλοπε Κρουζ περιέγραψε τη στιγμή που της είπαν ότι πιθανότατα είχε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τράμπ Ρωσια Αρμενία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis