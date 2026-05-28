Ο Τραμπ δηλώνει τη στήριξη του στον Πασινιάν λόγω και τον εκλογών στην Αρμενία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ότι στηρίζει «απόλυτα» τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 7 Ιουνίου στη χώρα του Καυκάσου.

Η Αρμενία τα τελευταία χρόνια απομακρύνεται σταδιακά από τη Ρωσία και επιχειρεί να ενισχύσει τους δεσμούς της με τη Δύση, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναπροσαρμογής της εξωτερικής της πολιτικής.

Υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησής του στο σχέδιο δημιουργίας διαδρόμου, σιδηροδρομικού και οδικού, στην περιοχή, ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την «πλήρη και απόλυτη» υποστήριξή του στον κ. Πασινιάν, πληκτρολογώντας και τα δύο επίθετα με κεφαλαία γράμματα, προτού τον προτρέψει να «ξαναδώσει στην Αρμενία το μεγαλείο της»–«Make (Armenia) Great Again (MAGA!)», όπως έγραψε, παραλλάσσοντας το γνωστό σύνθημά του.

