Ολυμπιακός-ΑΕΚ 94-77: Λάβαρο, κούπα, αποθέωση, νίκη!

Ο Ολυμπιακός συνδύασε τη γιορτινή βραδιά στο ΣΕΦ με νίκη επί της ΑΕΚ, επικρατώντας με 94-77 στο Game 1 των ημιτελικών της Greek Basketball League και κάνοντας το 1-0 στη σειρά, σε μια αναμέτρηση που συνοδεύτηκε από την αποθέωση του κόσμου για την κατάκτηση της EuroLeague.

Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στη... σκούπα της σειράς στη SUNEL Arena (30/5), προκειμένου να πάρουν το εισιτήριο για τους τελικούς και να διευρύνουν το εφετινό αήττητο τους στο πρωτάθλημα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και πάλι σε τρίτο αγώνα και πάλι στο ΣΕΦ (1/6).

Η ατμόσφαιρα είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, με την «ερυθρόλευκη» οικογένεια να γιορτάζει την ευρωπαϊκή επιτυχία και το τέταρτο λάβαρο να υψώνεται στον ουρανό του ΣΕΦ πριν από το τζάμπολ.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Άλεκ Πίτερς (17π.), ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού που ζήταγε επιτακτικά την παραμονή του στον Πειραιά. Από 13 πόντους σημείωσαν οι Βεζένκοβ, Χολ, ενώ από 10 οι Τζόουνς και Ντόρσεϊ, με τον τελευταίο να αποχωρεί λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο.

Από την Ένωση ξεχώρισε ο Ραϊκουάν Γκρεϊ με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 46-38, 71-57, 94-77

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1), Βεζένκοβ 13 (2), Παπανικολάου 6 (1), Ντόρσεϊ 10 (1), Χολ 13, Νιλικίνα 2, Γουόρντ 6, Λαρεντζάκης 5 (1), Μόρις 7 (2), Νετζήπογλου 2, Πίτερς 17 (3).



ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 22 (2), Σκορδίλης 6, Φλιώνης 6, Μπάρτλεϊ 4, Χαραλαμπόπουλος 2, Μπράουν 10, Κατσίβελης 5 (1), Λεκαβίτσιους 12 (2), Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Νάναλι 10 (2).