Η πρώην Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ διαγνώστηκε με καρκίνο

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, η οποία απομακρύνθηκε από τη θέση της τον περασμένο μήνα, έχει διαγνωστεί με καρκίνο του θυρεοειδούς.

Η διάγνωση έγινε λίγο μετά την απομάκρυνσή της από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπαπό τη θέση της ανώτατης αξιωματούχου επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ.

Η Μπόντι, 60 ετών, δήλωσε στο CBS ότι βρίσκεται σε θεραπεία, η οποία περιλάμβανε χειρουργική επέμβαση πριν από μερικές εβδομάδες.

Συνεχίζει να εργάζεται παρά τη διάγνωση και θα συμμετάσχει στο νέο συμβουλευτικό συμβούλιο του Λευκού Οίκου για την τεχνητή νοημοσύνη, το Presidential Council of Advisors on Science and Technology.

Η παρουσιάστρια podcast και πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέιτι Μίλερ, έγραψε στα social media ότι «η Παμ έχει δώσει αθόρυβα τη μάχη της με τον καρκίνο τις τελευταίες εβδομάδες», προσθέτοντας ότι η Μπόντι «έχει χρυσή καρδιά».

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς έχει ποσοστό πενταετούς επιβίωσης άνω του 98% και οι περισσότερες μορφές του είναι αντιμετωπίσιμες και πλήρως ιάσιμες, σύμφωνα με την Cleveland Clinic. Δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ασθένεια της Μπόντι.

Όταν αποχώρησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις αρχές Απριλίου, είχε δηλώσει ότι ανυπομονούσε να συνεχίσει την καριέρα της στον ιδιωτικό τομέα. Η συμμετοχή της στο συμβούλιο του προέδρου, γνωστό ως PCAST, αποτελεί την πρώτη είδηση για τη δραστηριότητά της πέρα από το υπουργείο.

«Η Παμ υπήρξε ένα εξαιρετικά πολύτιμο μέλος της ομάδας του προέδρου και είμαι ενθουσιασμένος για εκείνη και για όλους μας που θα συνεχίσει να συμμετέχει στην αντιμετώπιση μερικών από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Τραμπ ίδρυσε το PCAST με εκτελεστικό διάταγμα τον Ιανουάριο του 2025, περιγράφοντας τον σκοπό του ως την «ένωση των πιο λαμπρών μυαλών από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία και την κυβέρνηση, ώστε να καθοδηγήσουν το έθνος μας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, χαράσσοντας μια πορεία για την αμερικανική ηγεσία στην επιστήμη και την τεχνολογία».

Τα πρώτα μέλη του συμβουλίου ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο του 2026 και περιλαμβάνουν σημαντικά ονόματα του χώρου της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως τον συνιδρυτή της Google, Σεργκέι Μπριν, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η Μπόντι, η οποία παραμένει ιδιαίτερα πιστή στον Τραμπ από την πρώτη του θητεία, αναμένεται να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής την Παρασκευή σχετικά με τον χειρισμό των φακέλων Έπσταϊν.

Τόσο η Μπόντι όσο και ο Τραμπ έχουν δεχθεί διακομματική κριτική για τη διαχείριση των φακέλων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με ορισμένους Δημοκρατικούς βουλευτές να υποστηρίζουν ότι σημαντικά στοιχεία δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η Μπόντι είναι ένα από τα τέσσερα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ που έχουν αποχωρήσει μέχρι στιγμής φέτος. Πριν από την αποχώρησή της, η Κρίστι Νόεμ απομακρύνθηκε από τη θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας και η Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ από τη θέση της υπουργού Εργασίας.

Πιο πρόσφατα, η Τούλσι Γκάμπαρντ ανακοίνωσε την παραίτησή της από τη θέση της διευθύντριας εθνικών πληροφοριών, επικαλούμενη τη διάγνωση καρκίνου των οστών του συζύγου της.

