Μουσείο Καζαντζάκη: Σε κλίμα συγκίνησης η απονομή του Βραβείου "Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη"

Μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης και ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 η τελετή απονομής του Βραβείου «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη», που διοργάνωσε το Μουσείο Καζαντζάκη σε συνεργασία με το 6ο και 44ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου και το Δημ. Σχολείο της Μυρτιάς, πραγματοποιώντας τη βούληση του διαθέτη αείμνηστου Αδαμάντιου Μαθιουδάκη, στη μνήμη της κόρης του Μαρίας Σοφίας που υπήρξε μια χαρισματική δασκάλα του 6ου Δημ. Σχολείου Ηρακλείου.

Το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη» αθλοθετήθηκε από το Μουσείο ως ορίζει η διαθήκη του αείμνηστου Αδαμάντιου Μαθιουδάκη, με την οποία καθιστά το μουσείο νόμιμο κληρονόμο του και αφορά χρηματικό έπαθλο για 2 μαθητές της ΣΤ’ τάξης από το 6ο και 44ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου και το Δημ. Σχολείο της Μυρτιάς, οι οποίοι προκρίθηκαν στον λογοτεχνικό μαθητικό διαγωνισμό που διοργάνωσε το Μουσείο με θέμα: «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα». Το φετινό θέμα είναι εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την πρώτη του έκδοση.

Στον διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου, συμμετείχαν 32 μαθητές από τα δύο σχολεία, οι οποίοι προετοιμάστηκαν από τους δασκάλους τους κ. Εμμανουήλ Ξυδούς και κ. Δέσποινα Δασκαλάκη από το 6ο και 44ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου και την κ. Κωνσταντίνα Στέλλα Νικολάου από το Δημ. Σχολείο Μυρτιάς, μαζί με την υπεύθυνη εκπαιδευτικών δράσεων του Μουσείου, κ. Χαρά Βαβαδάκη. Τα κείμενα των μαθητών αξιολόγησε ειδική επιτροπή αποτελούμενη από τους: Μαίρη Δημάκη-Ζώρα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ – ΕΚΠΑ), Κατερίνα Ζωγραφιστού (Δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Paul Valéry – Montpellier III), Νίκο Μαθιουδάκη (Ερευνητής Γ΄ Γλωσσολογίας, Ακαδημία Αθηνών), Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, Ελένη Νέστορα (μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού «ΑΠΙΚΟ»), Θοδωρή Παπαϊωάννου (συγγραφέας βιβλίων για παιδιά και εφήβους), Φιλήμονα Πατσάκη (υπεύθυνος εκδοτικού σχεδιασμού, εκδόσεις Διόπτρα) και Ανδρονίκη Π. Σπαθαράκη (PhD, MEd, διευθύντρια του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας).

Την τελετή απονομής άνοιξε με χαιρετισμό η κ. Γεωργία Μηλάκη, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας και αντιπρόεδρος του Μουσείου, η οποία αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο της Μαρίας Σοφίας Μαθιουδάκη. Στη συνέχεια, η κ. Μαίρη Δημάκη-Ζώρα, παρουσίασε τον απολογισμό της διαδικασίας εκ μέρους της κριτικής επιτροπής, ενώ ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Νίκος Μαθιουδάκης και η πρόεδρος της ΔΕΦΝΚ κ. Κατερίνα Ζωγραφιστού παρουσίασαν το σκεπτικό της επιτροπής για την επιλογή των διακριθέντωνμαθητικών εκθέσεων. Η κ. Ελένη Νέστορα και ο κ. Θοδωρής Παπαϊωάννου ανέγνωσαν τις νικητήριες εκθέσεις των μαθητών.

Ως ευγενική δωρεά των εκδόσεων Διόπτρα για την υποστήριξη του διαγωνισμού, ο κ. Φιλήμονας Πατσάκης προσέφερε στις διευθύντριες του 6ου και 44ου Δημ. Σχολείου Ηρακλείου και του Δημ. Σχολείου Μυρτιάς από ένα αντίτυπο της Οδύσειας του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και αντίτυπα των παιδικών έργων του συγγραφέα Μέγας Αλέξανδρος, Στα Παλάτια της Κνωσού και το graphic novel Καπετάν Μιχάλης, στους μαθητές που έλαβαν τιμητική διάκριση.

Τα βραβεία του λογοτεχνικού διαγωνισμού έλαβαν η Σφίγκα Ραφαέλα, μαθήτρια της ΣΤ΄ τάξης του 6ου και 44ου Δημ. Σχολείου Ηρακλείου και ο Πολυχρονάκης Μιχάλης μαθητής του Δημοτικού σχολείου της Μυρτιάς. Τα βραβεία, που συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο, απένειμε η κ. Γεωργία Μηλάκη. Απονεμήθηκαν επίσης 4 τιμητικές διακρίσεις στους Βαμβακάρη Ζαχαρένια, Γιαννοπούλου Ναταλία από το 6ο και 44ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου και στους Τσίτσα Ευαγγελία, Σταματάκη Μιχάλη από το Δημ. Σχολείο της Μυρτιάς και δόθηκαν έπαινοι συμμετοχής σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν ενθαρρύνοντας έτσι την αγάπη στη λογοτεχνία και στη συγγραφή.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μέλη της επιτροπής που αξιολόγησαν τα κείμενα, οι Διευθύντριες του 6ου και 44ου Δημ. Σχολείου Ηρακλείου κ. Εμμανουέλα Περισυνάκη και κ. Μαριλενα Παπαζαχαριάκη, η Διευθύντρια του Δημ. Σχολείου της Μυρτιάς κ. Θεανώ Αντωνοπούλου και εκπαιδευτικοί από τα δύο σχολεία. Το παρόν έδωσε, επίσης, η κ. Χαρά Γενειατάκη-Φωτοπούλου, Αντιδήμαρχος Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, ο γραμματέας του ΔΣ του Μουσείου κ. Βαγγέλης Δερμιτζάκης, ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Μυρτιάς κ. Χάρης Τσακουντάκης, καθώς και οι γονείς των μαθητών και φίλοι του Μουσείου.

Το βραβείο και ο μαθητικός διαγωνισμός «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη» συνεχίζουν να αποτελούν ένα ουσιαστικό ερέθισμα για τη γνωριμία των μαθητών με το έργο και τη σκέψη του Νίκου Καζαντζάκη, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τον γραπτό λόγο. Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι μαθητές καλλιεργούν τη φαντασία, την κριτική σκέψη και την αγάπη για τη λογοτεχνία, κρατώντας ζωντανό το διαχρονικό μήνυμα του μεγάλου συγγραφέα.

Τα βραβευθέντα μαθητικά κείμενα του διαγωνισμού εκτίθενται ψηφιακά στην ιστοσελίδα του Μουσείου Καζαντζάκη εδώ: https://www.kazantzaki.gr/gr/mathitikos-logotexnikos-diagonismos-2026

Την εκδήλωση της απονομής συντόνισε η κ. Παρασκευή Βασιλειάδη, αναπληρώτρια διευθύντρια και υπεύθυνη των Συλλογών του Μουσείου Καζαντζάκη.

