Κρήτη: Χιλιάδες επισκέψεις στα απογευματινά ιατρεία σε ΠΑΓΝΗ και Νοσοκομείο Χανίων

Ισχυρή παραμένει η ζήτηση για τα απογευματινά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων στην Κρήτη, με χιλιάδες πολίτες να επιλέγουν την ολοήμερη λειτουργία του ΕΣΥ για τα ραντεβού τους με γιατρούς. Τα στοιχεία του BI-Health του Υπουργείου Υγείας για το 2025 καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλή προσέλευση τόσο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) όσο και στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος», επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό των απογευματινών ιατρείων.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΓΝΗ δέχθηκε το 2025 συνολικά 33.037 επισκέψεις στα απογευματινά ιατρεία του, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις πανελλαδικά. Αντίστοιχα, το Νοσοκομείο Χανίων εξυπηρέτησε 18.607 πολίτες μέσω της ολοήμερης λειτουργίας του.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πολίτες συνεχίζουν να επιλέγουν τα επί πληρωμή απογευματινά ιατρεία είτε επειδή δεν βρίσκουν εύκολα διαθέσιμο πρωινό ραντεβού είτε για να αποφύγουν τις μεγάλες αναμονές που παρατηρούνται συχνά στην τακτική λειτουργία των νοσοκομείων.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως αναφέρει το ygeiamou, το νοσοκομείο δερματικών και αφροδισίων νόσων «Ανδρέας Συγγρός» αναδείχθηκε πρώτο σε επισκέψεις στα απογευματινά ιατρεία για το 2025, με 45.361 εξετασθέντες, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 43.154 επισκέψεις.

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των νοσοκομείων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας βρίσκεται το νοσοκομείο ατυχημάτων «ΚΑΤ» με 26.872 επισκέψεις, ενώ ακολουθεί το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας» με 19.853 εξετασθέντες. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Οφθαλμιατρείο Αθηνών με 14.184 επισκέψεις και ο «Ευαγγελισμός» με 12.021.

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