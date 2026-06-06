Φάμελλος στην ΚΕ: Σας καλώ να αποφασίσουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα

"Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Λίγο νωρίτερα ανέφερε: «Η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και η ίδρυση νέου κόμματος αδιαμφισβήτητα δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Και έχει επηρεάσει όλο το διάλογο που εξελλισσεται -και συμμετείχαμε έντονα- για την προοδευτική προοπτική το τελευταίο 3μηνο. Η στρατηγική μας επιλογή εδώ και 8 μήνες ήταν ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Αντίθετα, επιδιώξαμε να συγκλίνουν, σημειώνοντας με την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στη διαδικασία ανασύνθεσης των προοδευτικών δυνάμεων.

» Η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους συσχετισμούς, προκαλώντας και το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος» σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Φάμελλος τόνισε: «Οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση για τις ανάγκες της κοινωνίας. Οι προσωπικές επιλογές δεν είναι αριστερή στάση. Ο κατακερματισμός ωφελεί μόνο τον κ. Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει. Και για όσους ψάχνουν αδυναμίες ή δικαιολογίες, τους απαντώ ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην παρεκκλίνουμε, να μην χάσουμε τον στόχο μας».

«Να είμαστε όλοι μαζί, αυτό θέλει η κοινωνία. Δώστε ισχυρή εντολή σε αυτή τη στρατηγική επιλογή» τόνισε.

Εντωμεταξύ, με κείμενο που υπογράφουν ο Παύλος Πολάκης και άλλα 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξαν οι εργασίες του οργάνου του κόμματος στηρίζοντας την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σαμαράς από Ηράκλειο για νέο κόμμα: Θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου όταν και όπως πρέπει

Μαρινάκης: Την Πέμπτη οι αλλαγές στην κυβέρνηση - «Το ΠΑΣΟΚ έφερε τον Τσίπρα στη 2η θέση»

Σαμαράς από Ηράκλειο για νέο κόμμα: Θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου όταν και όπως πρέπει