Κρήτη - αντιπυρική περίοδος 2026: Πού και πότε θα απαγορεύεται η κυκλοφορία

Αυξημένα μέτρα πρόληψης για την αποτροπή εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών τίθενται σε εφαρμογή και φέτος στην Κρήτη, με την Περιφέρεια Κρήτης να υπενθυμίζει ότι κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας φτάνει στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) ή 5 (κατάσταση συναγερμού), θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές και ευπαθείς περιοχές του νησιού.

Το μέτρο αφορά την είσοδο, διέλευση και παραμονή πολιτών και οχημάτων σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Στη λίστα περιλαμβάνονται δάση, περιοχές Natura, φαράγγια, περιαστικά άλση και άλλοι φυσικοί σχηματισμοί που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, η απαγόρευση θα εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στις περιοχές Σύμης, Ρούβα - Ζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Φουρνί, Γιούχτα και Επανωσήφη. Αντίστοιχα μέτρα προβλέπονται σε επιλεγμένες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, ενώ σε περιπτώσεις δείκτη κινδύνου 5 θα ενεργοποιούνται πρόσθετοι περιορισμοί σε γνωστά φαράγγια και δημοφιλείς φυσικούς προορισμούς.

Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι οι απαγορεύσεις θα ενεργοποιούνται κάθε φορά που ο ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει τις περιοχές σε πολύ υψηλό ή ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Παράλληλα, κατά τις ημέρες ειδικής κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας θα εφαρμόζονται αντίστοιχα μέτρα περιορισμού πρόσβασης.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται νόμιμα στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, τα οποία θα βεβαιώνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Η Πολιτική Προστασία καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού πλούτου της Κρήτης κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

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