Κρήτη: Οι πελάτες στα ταξί ήταν... αστυνομικοί - Τρεις συλλήψεις οδηγών

Τρεις συλλήψεις οδηγών ταξί ηλικίας 48, 47 και 25 ετών ήταν το αποτέλεσμα αιφνιδιαστικής αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (15/6) στον Άγιο Νικόλαο, έπειτα από σχέδιο που οργανώθηκε προσωπικά από τον διοικητή της Τροχαίας Αγίου Νικολάου, Πέτρο Ζερβάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της Τροχαίας συμμετείχαν στην επιχείρηση φορώντας πολιτικά ρούχα και προσποιούμενοι τους τουρίστες , ενώ κατά τη διάρκεια των ελέγχων επικοινωνούσαν αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, ώστε να μην κινήσουν υποψίες στους επαγγελματίες οδηγούς.

Οι αστυνομικοί επιβιβάστηκαν σε ταξί από διαφορετικές πιάτσες της πόλης και ζήτησαν να μεταφερθούν σε διάφορους προορισμούς εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου. Στόχος της επιχείρησης ήταν να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι προβλεπόμενες διατάξεις σχετικά με τη χρέωση των επιβατών και η ορθή λειτουργία των ταξιμέτρων.

Με την ολοκλήρωση των διαδρομών, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο των κομίστρων που ζητήθηκαν. Όπως διαπιστώθηκε, σε τρεις περιπτώσεις οι οδηγοί φέρονται να απαίτησαν από τους «πελάτες» χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από εκείνα που προέκυπταν από την ένδειξη του ταξιμέτρου , παραβιάζοντας τη νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές.

Οι τρεις επαγγελματίες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σχηματίστηκαν σε βάρος τους δικογραφίες, ενώ τους επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα ύψους 300 ευρώ στον καθένα.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών επαγγελματιών οδηγών, χθες (15.06.2026) πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου.



Ειδικότερα συνελήφθησαν τρεις (3) ημεδαποί ηλικίας 47, 48 και 25 ετών, διότι κατελήφθησαν να οδηγούν Δ.Χ.Ε. όχημα (ταξί) και, με το πέρας της διαδρομής, να επιχειρούν να εισπράξουν από τους πελάτες κόμιστρο μεγαλύτερο από το αναγραφόμενο στην ένδειξη του ταξιμέτρου και στην εκτυπωμένη απόδειξη.



Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.



Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου.



Οι έλεγχοι, με στόχο την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους μετακινούμενους πολίτες, θα συνεχισθούν.





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