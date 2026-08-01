Χανιά: Το ενετικό λιμάνι στο πέρασμα του χρόνου (βουβό φιλμ)

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Βρισκόμαστε στα Χανιά, μια παραλιακή πόλη της βορειοδυτικής Κρήτης, που κατέχει ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της και είναι η πρωτεύουσα του νομού Χανίων.

Το φιλμ ανοίγει με ένα πανοραμικό με το Ενετικό λιμάνι Χανίων που αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της πόλης και της Δυτικής Κρήτης.

Βλέπουμε την κτιριακή δομή εκείνης της εποχής, το λιμάνι με τις ψαρόβαρκες και τους ψαράδες.

Το φιλμ κλείνει με μια παρέα που έρχεται προς το μέρος της κάμερας χαμογελώντας ενώ πίσω τους διακρίνουμε τον φάρο.

Ένα χαρακτηριστικό μνημείο που χτίστηκε από τους Ενετούς στην είσοδο του λιμανιού και ανακαινίστηκε από τους Αιγύπτιους (1830-1840) στη σημερινή του μορφή.

Δείτε το φιλμ:

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