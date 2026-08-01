Χανιά: "Βοηθήστε να βρεθεί η 75χρονη Αιμιλία – Πάσχει από άνοια" - Η έκκληση της οικογένειας

Εννέα ημέρες έχουν περάσει από την εξαφάνιση της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη καθώς τα ίχνη της έχουν χαθεί από το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026.

Οι έρευνες των αρχών και της οικογένειας συνεχίζονται υπό καθεστώς μέγιστης ανησυχίας, αφού η ηλικιωμένη γυναίκα πάσχει από άνοια και βρίσκεται μακριά από το σπίτι της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια, η Αιμιλία Γεωργαλάκη, φέρεται να εθεάθη στην περιοχή της Αγιάς αλλά και κοντά στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.

Η οικογένεια αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρει:

Η Αιμιλια Γεωργαλακη παραμένει αγνοούμενη στα Χανιά – Η οικογένεια απευθύνει έκκληση για εγρήγορση στην Αγιά, στο Ενετικό Λιμάνι, κοντά σε κάδους απορριμμάτων και σε εκκλησίες.

Η αναζήτηση της 75χρονης Αιμιλια Γεωργαλακη, η οποία πάσχει από άνοια προχωρημένου σταδίου, παραμένει ενεργή και επείγουσα. Σε αντίθεση με πρόσφατες φήμες που κυκλοφορησαν στη Νέα Χώρα, η Αιμιλια ΔΕΝ έχει βρεθεί και εξακολουθεί να αγνοείται. Η οικογένειά της και η τοπική αστυνομία απευθύνουν έκκληση στην κοινότητα για ακριβείς πληροφορίες και συνεχή επαγρύπνηση.

Τις τελευταίες τρεις ημέρες, από τη στιγμή που προέκυψαν πιθανές αναφορές για την παρουσία της στην περιοχή της Αγιάς, συγγενείς και φίλοι έχουν πραγματοποιήσει εξαντλητικές, συνεχείς έρευνες εδάφους σε όλη την Αγιά χωρίς επιβεβαιωμένη θέαση. Η οικογένεια τοιχοκολλά ενεργά αφίσες “ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ” σε όλη την Αγιά, τη Νέα Χώρα και την ευρύτερη περιοχή των Χανίων, ενημερώνοντας και ανανεώνοντας τις αφίσες καθημερινά καθώς προκύπτουν νέες πληροφορίες.

Η τελευταία επίσημα επιβεβαιωμένη παρουσια ήταν κοντά στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, στη Λεωφόρο Ηρακλείου 23, την Παρασκευή στις 6:00 π.μ. Αναφορές θεασης στην περιοχη της Αγιάς την τοποθετούν κοντά στο Ζαχαροπλαστειο «Κληματσακη», στην κεντρική εκκλησία μετά τις φυλακές και κοντά στις ίδιες τις Φυλακές Αγιάς, όπου η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Επιπλέον, μια ανεπιβεβαίωτη αναφορά την τοποθετεί κοντά στο μνημείο «Το Χέρι» στο Ενετικό Λιμάνι. Τα μέλη της οικογένειας σημειώνουν ότι ο πατέρας της έχασε τραγικά τη ζωή του στο ναυάγιο του «Ηράκλειον» (Φαλκονέρα) το 1966, καθιστώντας αυτό το μνημείο μια τοποθεσία βαθιάς, υποσυνείδητης σημασίας για εκείνη. Αναφορές για θεάσεις στη Σούδα και στο Νοσοκομείο Χανίων έχουν διερευνηθεί και αποδεικτηκαν ακαρπες.

«Ανησυχούμε βαθύτατα για την Αιμιλία δεδομένης της κατάστασής της», δήλωσε ο αδελφός της, Μανώλης Μαυρουλάκης. «Ωστόσο, παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα τη βρούμε, καθώς εξετάζονται άμεσα όλα τα στοιχεία. Προτρέπουμε το κοινό να συνεχίσει να την αναζητά και, αν κάποιος τη βρει, να επικοινωνήσει αμέσως με την αστυνομία και να παραμείνει μαζί της μέχρι να φτάσουν οι αρχές».

Λόγω των νευρολογικών επιπτώσεων της άνοιάς της, η Αιμιλια παρουσιάζει συγκεκριμένες συμπεριφορές που το κοινό πρέπει να προσέχει. Πριν εξαφανιστεί, είχε μια καθιερωμένη καθημερινή ρουτίνα να επισκέπτεται την εκκλησια ενορία της, την Αγία Αικατερίνη στη Νέα Χώρα, κάθε πρωί μεταξύ 7:30 και 10:00 π.μ. και ξανά το απόγευμα μεταξύ 4:00 και 6:00 μ.μ. Λόγω αυτής της βαθιάς συνήθειας, ενδέχεται να συνδέει τις εκκλησίες με το αίσθημα ασφάλειας και είναι πολύ πιθανό να αναζητά και να επισκέπτεται εκκλησίες οπουδήποτε κι αν βρίσκεται, ειδικά κατά τις ώρες αυτές.

Επιπλέον, μπορεί να τη δείτε να πλησιάζει, να κοιτάζει ή να τρώει από δημόσιους κάδους απορριμμάτων. Τα μέλη της οικογένειας τονίζουν ότι αυτή η ψυχαναγκαστική συμπεριφορά αναζήτησης τροφής υπήρχε πολύ πριν εξαφανιστεί, ως αποτέλεσμα της κατάστασής της, και όχι από πείνα. Ωστόσο, τώρα που αγνοείται, αυτή η συνήθεια μπορεί να τη βοηθά να επιβιώσει, επιτρέποντάς της να βρίσκει τροφή. Πρόσφατες αναφορές την περιγράφουν να περπατά με γρήγορο ρυθμό κρατώντας ένα πλαστικό μπουκάλι νερό. Μπορεί να φαίνεται μπερδεμένη ή αποπροσανατολισμένη και είναι πιθανό να αναγνωρίζει ή να ανταποκρίνεται μόνο στο όνομα της κόρης της ή στο δικό της όνομα/υποκοριστικό, «Λίτσα».

Η Αιμιλία είναι 75 ετών, ύψους περίπου 1,62 μ., αδύνατη, με κοντά λευκά μαλλιά. Τελευταία φορά φορούσε μαύρο παντελόνι με σχέδια, σκούρο μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι και μπλε αθλητικά παπούτσια.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στα Χανιά, απευθύνουμε επείγουσα έκκληση σε όλους τους κατοίκους και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να ελέγξουν σχολαστικά τις ιδιοκτησίες τους για τυχόν σημάδια της κας Αιμιλιας Γεωργαλακη. Όταν τα άτομα με άνοια αποπροσανατολίζονται, ειδικά κατά τη διάρκεια ακραίων θερμοκρασιών, συχνά αναζητούν ενστικτωδώς σκιερά, ήσυχα ή απομονωμένα μέρη για ανακούφιση. Παρακαλούμε ελέγξτε τους κήπους, τα γκαράζ, τις αποθήκες, τα σταθμευμένα οχήματα, τους αποθηκευτικούς χώρους και οποιοδήποτε σκιερό σημείο κάτω από δέντρα ή σε χωράφια στην ιδιοκτησία σας. Ακόμη και αν ένα σημείο φαίνεται απίθανο, σας ζητάμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να κοιτάξετε, καθώς μπορεί να έχει καταφύγει εκεί για να προστατευτεί από τον ήλιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ: Αν εντοπίσετε μια γυναίκα που ταιριάζει σε αυτή την περιγραφή κοντά σε εκκλησίες, δημόσιους κάδους ή φούρνους στα Χανιά ή την Αγιά, παρακαλούμε κρατήστε την σε οπτική επαφή από ασφαλή απόσταση και προσφέρετέ της ευγενικά φρέσκο φαγητό ή νερό, αν είναι δυνατόν. Εάν δείτε κάτι ασυνήθιστο ή πιστεύετε ότι την έχετε δει, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε αμέσως με τις αρχές μέσω της Εθνικής Γραμμής SOS 1065 (Silver Alert), καλέστε την αστυνομία στο 100, ή επικοινωνήστε μέσω του τηλεφώνου της οικογένειας που αναγράφεται στις τοπικές αφίσες ΜΟΝΟ ΕΑΝ είστε βέβαιοι ότι έχετε δει την Αιμιλια. Παρακαλούμε αποφύγετε την υποβολή μη επαληθευμένων, λανθασμένων ή παραπλανητικών πληροφοριών, καθώς οι φήμες αποσπούν ζωτικούς πόρους από την αναζητηση και έρευνα για τον εντοπισμό της.

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