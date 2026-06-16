ΤΕΕ/ΤΑΚ - Κτηματολόγιο: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) σε συνεργασία με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στα γραφεία του Επιμελητηρίου στο Ηράκλειο.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον από μηχανικούς, φορείς και πολίτες, οι οποίοι γέμισαν την αίθουσα για να ενημερωθούν υπεύθυνα σχετικά με την πορεία της κτηματογράφησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν κορυφαία στελέχη του Ελληνικού Κτηματολογίου, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Λιπάς και η Γενική Διευθύντρια κ. Ολυμπία Μαρκέλλου, οι οποίοι παρουσίασαν τα βασικά ορόσημα, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες που αφορούν την ανάρτηση και τη διόρθωση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων. στην επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, στην προώθηση των μεγάλων έργων υποδομής της Κρήτης, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των σεισμόπληκτων περιοχών, στην ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, και στην αναβάθμιση του ρόλου του μηχανικού στη σύγχρονη αναπτυξιακή πορεία του τόπου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι παρεμβάσεις των στελεχών της Νομικής και Τεχνικής Διεύθυνσης του Κτηματολογίου, που ανέλυσαν πρακτικά ζητήματα και απάντησαν σε πλήθος ερωτήσεων των παρευρισκομένων, συμβάλλοντας σε μια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση, καθώς και οι διευκρινήσεις της Αναδόχου εταιρείας.

Η Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, κ. Μαρία Λυδάκη, στον χαιρετισμό της υπογράμμισε τη σημασία της έγκυρης ενημέρωσης και της στενής συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΕ/ΤΑΚ και του Ελληνικού Κτηματολογίου, ώστε οι μηχανικοί και οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα και καθοδήγηση.

Στο πλαίσιο αυτής της καθοδήγησης τα στελέχη του Ελληνικού Κτηματολογίου, σημείωσαν ότι το έργο είναι εντεταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό καθιστά αδύνατη την πολύμηνη παράταση, για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος.

Καλούνται λοιπόν οι Πολίτες και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι άμεσα να σπεύσουν και να καταθέσουν αιτήματα διόρθωσης, στο τοπικό Γραφείο του Κτηματολογίου στην οριζόμενη προθεσμία.

Η περίοδος αυτή έχει διάρκεια δύο (2) μηνών, μέχρι 27 Ιουλίου 2026, αν και κατόπιν αιτήματος του ΤΕΕ/ΤΑΚ αναμένουμε και ευελπιστούμε να δοθεί μια μικρή επιπρόσθετη παράταση.

Η υποβολή των ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

Ηλεκτρονικά: Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ελληνικού Κτηματολογίου κάνοντας χρήση των προσωπικών σας κωδικών Taxisnet.

Αυτοπροσώπως ή δια εκπροσώπησης: Στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης Ηρακλείου (Μενελάου Παρλαμά 119, Λοφούπολη)

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Οι πελάτες στα ταξί ήταν... αστυνομικοί - Τρεις συλλήψεις οδηγών

Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε ο 47χρονος οδηγός μετά το τροχαίο...

Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου: Νέα θητεία για τον Αλέξανδρο Πατριανάκο