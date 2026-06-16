Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου: Νέα θητεία για τον Αλέξανδρο Πατριανάκο

Η παράταξη "Δύναμη Υγείας" με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Πατριανάκο ήρθε ξανά πρώτη στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 14 και 15 Ιουνίου, στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου.

Δεύτερη η παράταξη "Γιατροί στην Πρώτη Γραμμή" με επικεφαλής τον Νίκο Τσακουντάκη και στην τρίτη θέση η ΔΗ.ΠΑ.Κ. με επικεφαλής τον Βασίλη Κούδα.

Στις εκλογές συμμετείχαν 1.546 γιατροί από τους 2.155 εγγεγραμμένους, με έγκυρα 1.586 ψηφοδέλτια για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η «Δύναμη Υγείας» συγκέντρωσε 950 ψήφους (61,44%) και κατέλαβε 8 από τις 13 έδρες, διαμορφώνοντας ισχυρή πλειοψηφία.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο συνδυασμός «Γιατροί στην Πρώτη Γραμμή» με 328 ψήφους (21,21%) και 3 έδρες, ενώ η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών (ΔΗ.ΠΑ.Κ.) κατέλαβε την τρίτη θέση με 248 ψήφους (16,04%) και 2 έδρες.

Η παράταξη «Δύναμη Υγείας» επικράτησε επίσης στην Εξελεγκτική Επιτροπή, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αλλά και στην εκλογή εκπροσώπων του Ι.Σ.Η. στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στις φετινές αρχαιρεσίες.

Δείτε αναλυτικά τα αποτέσματα:

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Δείτε στους παρακάτω πίνακες τα ονόματα όσων εκλέγονται:

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