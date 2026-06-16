Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε ο 47χρονος οδηγός μετά το τροχαίο...

Δυσάρεστα είναι τα νεότερα για τον 47χρονο οδηγό μοτοσικλέτας από το Βέλγιο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασώσουν το κάτω άκρο του τραυματία, ωστόσο η βαρύτητα των τραυμάτων δεν άφησε περιθώρια και κρίθηκε αναγκαίος ο ακρωτηριασμός του ποδιού του . Ο 47χρονος νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου, όπου συνεχίζει να λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Υπενθυμίζεται ότι το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του αναβάτη.

Την ίδια ώρα, σοβαρή παραμένει και η κατάσταση του 42χρονου άνδρα που τραυματίστηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Παλαιόχωρα, όταν έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο 42χρονος νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, καθώς υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την πτώση.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Από σήμερα ο ιδιώτης στην Καθαριότητα – Όλες οι αλλαγές (εικόνες)

Ακρίβεια - αγροτικά προϊόντα: Υπερδιπλάσιες ανατιμήσεις από το χωράφι στο ράφι

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 83χρονος για την παράνομη αναστροφή που στοίχισε τη ζωή στον 47χρονο Γιάννη

Κρήτη: Οι πελάτες στα ταξί ήταν... αστυνομικοί - Τρεις συλλήψεις οδηγών