ΠΕ Ηρακλείου: Σε ποιες παραλίες επιτρέπεται και σε ποιες απαγορεύεται η κολύμβηση

Κατάλληλες για κολύμβηση χαρακτηρίζονται όλες οι θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Το συμπέρασμα προκύπτει από τους υγειονομικούς ελέγχους, τις μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων θαλάσσιου νερού και τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Ωστόσο, εξακολουθεί να απαγορεύεται η κολύμβηση σε συγκεκριμένα σημεία, όπως στις εκβολές των ποταμών Αλμυρού και Γιόφυρου, στην περιοχή των πρώην σφαγείων στη Νέα Αλικαρνασσό, καθώς και στα αγκυροβόλια πλοίων, τις μαρίνες και το λιμάνι του Ηρακλείου, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, λαμβάνοντας υπόψη:







1) Τις αυτοψίες των Υγειονομικών Επιθεωρητών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου / Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής που εξετάζουν μακροσκοπικά την κατάσταση των παραλιών και της επιφάνειας της θάλασσας αναφορικά με την κατάσταση της θάλασσας, της ακτής και τις λοιπές, οπτικά εκτιμώμενες παραμέτρους.



2) Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων θαλασσίου ύδατος που ελήφθησαν από τις ακτές κολύμβησης της Π.Ε. Ηρακλείου και εστάλησαν στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης.



3) Τα στοιχεία που προκύπτουν από την γεωγραφική κατανομή σημείων παρακολούθησης και Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης που πραγματοποιήθηκε στα σημεία δειγματοληψίας, σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής – Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε ακτές της Π.Ε. Ηρακλείου στα πλαίσια του Προγράμματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ» για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης του Νομού Ηρακλείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

Όλες οι θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου τόσο οι Βόρειες όσο και οι Νότιες χαρακτηρίζονται ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.

Η κολύμβηση εξακολουθεί να απαγορεύεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας:

Α) 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του καναλιού του ΑΛΜΥΡΟΥ ποταμού μπροστά από τη Δ.Ε.Η. στα Λινοπεράματα λόγω χαρακτηρισμού της περιοχής ως αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων και εκβολής των αποχετευτικών αγωγών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η. και της Ε.Κ.Ο.



Β) 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του ποταμού ΓΙΟΦΥΡΟΥ Ηρακλείου και περιμετρικά της εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού του βιολογικού σταθμού Ηρακλείου, λόγω χαρακτηρισμού της περιοχής ως αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων.



Γ) 200 μέτρα εκατέρωθεν της περιοχής των πρώην σφαγείων Ηρακλείου (Ν.Αλικαρνασσός) λόγω χαρακτηρισμού της περιοχής ως αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων και εκβολής του αποχετευτικού αγωγού του βιολογικού σταθμού της ΒΙ.ΠΕ.



Δ) Στα αγκυροβόλια πλοίων και μαρίνες,



Ε) Στο λιμάνι Ηρακλείου.

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